Monocycle : les champions sont de retour à Mellecey

Le Mono Life Cycle de Mellecey avait engagé 7 jeunes de 11 à 13 ans aux épreuves individuelles ou collectives et 2 adultes. (Voir notre article du 3 aout 2022).

Rappelons les noms des participants à ce Championnat Mondial : Axel Belin, Maxence Lardy, Noa Lespour, Mehdi et Driss Mejnaoui, Corentin Michard, Gabriel Prieur pour les jeunes. Du coté adultes Lisa Durix et Michaël Lardy qui exerce aussi la fonction d’entraineur.

S’agissant des dernières épreuves dans lesquelles le club de la Coté Chalonnaise participait, les résultats sont les suivants :

Slalom IUF : Slalom regroupant agilité et rapidité composé de 10 plots qu’il faut contourner, ou faire le tour complet.

En 10-12 ans : Maxence 3e, Noa 9e, Corentin 10e , Gabriel 11e et Axel disqualifié.

En 13-14 ans : Mehdi 8e , Driss 9e

400 m : En 13-14 ans : Mehdi 3e , Driss 7e

En 10-12 ans : Maxence 4e , Corentin 6e , Noa 9e , Gabriel 11e , Axel 12e

Speed Trial : Mehdi 3e

Cyclocross : 30 min d'épreuve consistant à faire le plus de tour possible avec départ style Le Mans, montée d'escalier, parcours BMX, palettes, ramper sur 20m.... : Mehdi 3e , Maxence 5e , Driss 6e , Noa 13e , Axel 15e , Gabriel 16e

4 x 100 m : L’équipe composée, dans l’ordre, de Corentin, Maxence, Driss puis Mehdi termine championne du monde. Une belle médaille collective venant récompenser l’ensemble de l’équipe complétée par Axel, Noa et Gabriel.

Au total 10 jours d’épreuves où les 7 jeunes ont su s'entraider, rester concentrés, tout en étant courageux, persévérants, mais aussi très humbles. Une belle performance qu’il faut saluer.

De leurs cotés, Lisa Durix a participé au 10km et au marathon (13e et 6e en moins de 18ans) et Michael Lardy, le coach, a également participé au 10km (4e) au cross country (6e) et au marathon (5e avec une chute sur la ligne d'arrivée qui va laisser quelques traces...) dans la catégorie plus de 40 ans.

A leur retour à Mellecey l'association « Mellecey loisirs cirque », grâce à son président Christophe Gicquel et toute sa famille avait préparé une surprise sur le rond point du guide de Marloux !

JC Reynaud