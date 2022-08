Avec optique Wolff Chalon, ouvrez le bon œil !

Clin d’œil d’Info-chalon : ouvrez le bon œil avec optique Wolff Chalon et… droit au but !

Ce n’est pas Gwendoline ou Simon qui diront le contraire : chez Optique Wolff Chalon et jusqu’en septembre, il faudra bien viser et ouvrir l’œil, le bon !

Grâce au groupe Savy, venez vivre “l’expérience baby” dans la boutique place Saint-Vincent et ainsi constater si vous avez une bonne vision du jeu. Et dans le cas contraire, toute l’équipe Wolff saura vous conseiller pour y voir plus clair, le tout, avec le sourire.

Optique Wolff Chalon

11, place Saint-Vincent

71100 Chalon-sur-Saône

Tél. : 03 85 48 87 69