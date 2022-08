Traditionnelle marche processionnelle du 15 août à la Vierge de Mercurey

Dans le haut clocher roman de l’église de Mercurey, l’après-midi de ce 15 août 2022, le battant de bronze de Claudine1 frappe les 5 coups du rassemblement.

Il est 5 heure, Mercurey s’éveille (de la sieste !)

Répondant à l’appel du Père Jean Michel, chrétiens ou non, pratiquants ou pas, jeunes et moins jeunes, adultes et enfants, prêts à s’élever, les corps d’abord, effectuant cette sorte de transhumance symbolique…puis les cœurs : sursum corda1, l’assemblée s’apprête à monter sur la colline pour honorer la Vierge Marie. Bannière en tête, le groupe constitué, avance ; il longe les maisons de pierre jusqu’à la place du Reu, bordée de la fontaine du même nom, dont la croix sommitale pourrait évoquer une « eau sacrée »… Puis, il s’arrête faisant corps autour du pasteur. Après la lecture d’un passage de la bible, le père Jean-Michel explique, développe, enseigne. Chacun reste attentif.

Et puis, on reprend la route. Pèlerins d’une heure, ils sont attentifs aux odeurs, aux bruits… Certains avancent silencieusement dans une sorte de marche méditative. L’attitude du corps ouvre le cœur. D’autres, heureux de se retrouver, échangent discrètement les dernières nouvelles. Chacun vit, l’ici et maintenant, au diapason de son humeur, prie et chante au rythme de sa respiration. Les anciens disaient, « chanter des hymnes, c’est prier 2 fois ». Chanter et marcher, c’est combien ?

Le petit peuple avance joyeusement. Oubliant, que dans le magma de leur humanité, certains qui ont entamé la journée l’échine courbée et les pieds de plomb, vont s’élever vers cette légèreté salutaire.

Progressant rue du Curtil Valentin, il aperçoit le balcon à colonnades et l’escalier du XVIIIè, magnifiquement restaurés par les nouveaux propriétaires, de la « Maison Rose », et se souvient que jadis, elle était la maison de repos des évêques de Chalon.

Le groupe arrive enfin au milieu de cet océan de vignes. Jean-Michel Payeur le guide, tel Moïse à la tête du peuple juif lorsqu’il le conduisait vers la Mer Rouge. Mais là, pas d’ouverture des flots, pas de cavaliers égyptiens engloutis, non ; seule une communauté humble et priante.

Nouvelle station vers la croix de Chaumeu. Nouvelle lecture, nouvel enseignement, avant d’entrer dans le bois pour emprunter le chemin escarpé menant à la statue.

Au début, la montée est rude puis devient plus douce. C’est bon de sentir sous les pieds, la solidité du sol, faite d’alternance de roche calcaire à entroques, de marne et d’argile, et de regarder cette nature que la sécheresse de l’été a rendu plus sauvage.

Quelques mètres encore et voici, dans sa robe virginale, la statue de Notre Dame. Les bras maternels, grands ouverts nous accueillent. Marie, Vierge Sainte, en toi nous est donnée, l'aurore du salut.

A cet instant, on perçoit mieux la vastitude et la lumière de ce lieu chargé d’histoire.

Les vignes, immense étendue verte, contrastent avec les prairies jaunies par l’été sec.

Encore quelques « Ave Maria ». L’instant devient solennel. De son dernier acte liturgique avant qu’il ne quitte notre paroisse, pour d’autres cieux, le Père Jean-Michel Payeur bénit le vignoble, celui de Mercurey mais aussi, déclare-t-il, au-delà, toutes les vignes, jusqu’à Givry. Puis, bouquet de buis en main, le pasteur dispense sa bénédiction à la foule, impatiente de recevoir l’aspersion salvatrice. Enfin, le prêtre allume la lampe 9 jours, qu’on laissera allumée le temps des dernières invocations, pour l’éteindre par prudence, la moindre étincelle embraserait la colline. La lampe reviendra dans la chapelle de la Sainte Vierge de l’église Notre Dame, où sa flamme, prolongera nos prières.



L’après-midi se termine par le vin d’honneur offert par l’association Sauvegarde du Patrimoine, dans une salle prêtée par la mairie.



J.Menand



Photos Pierre-André Bonneau

Sauvegarde du Patrimoine de Mercurey