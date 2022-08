AVIS DE DECES - Madame Denise DICONNE

RULLY



Jean-Pierre DICONNE et Laurence,

Annie et Alexandre VION, ses enfants ;

Perrine, Ludivine, Michaël, ses petits-enfants et leurs conjoints ;

ses arrière-petites-filles ;

les familles DICONNE et PRUDON, ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Denise DICONNE



Les obsèques seront célébrées en l'église de Rully, le mercredi 24 août 2022 à 10 heures.

Condoléances sur registres.

Fleurs naturelles uniquement.

Mme DICONNE repose a la Maison Funéraire de Chagny.

La famille remercie toutes les personnes qui prendront part à sa peine.