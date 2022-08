A Saint-Loup-Géanges, la municipalité plaide pour un raccord avec la piste cyclable venant de Beaune

Profitant d'une visite du Président du Grand Chalon, Jean-Frédéric Garnier, en a profité pour plaider sa cause sur les questions raccordement mobilité douche entre le Grand Chalon et le Pays Beaunois.

1200 mètres ! C'est la distance à compléter entres les pistes cyclables qui rejoignent Beaune, Sainte-marie -la-Blanche et finalement le point le plus Beaunois du Grand Chalon. Une première expertise a été menée afin d'évaluer les modalités susceptibles d'être mises en place pour rendre opérationnel ce rapprochement cyclable. Ecartelée entre le Beaunois et le Grand Chalon, la commune de Saint-Loup-Géanges a plaidé auprès de Sébastien Martin, Président du Grand Chalon et Vice-Président du conseil départemental en charge des routes, pour que ces quelques mètres soient rendus opérationnels. Une petite visite sur le terrain aura permis de mieux expliciter la problématique et d'envisager la suite.

Laurent Guillaumé