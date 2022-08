Eau potable et assainissement, Saint-Loup-Géanges plaide pour un rapprochement vers Sainte-marie-la-Blanche

Et plus largement vers Beaune.

Les échanges entre les élus de Saint-Loup-Géanges et le Président du Grand Chalon auront permis d'aborder un point central dans la vie quotidienne des habitants du village. Plus que que jamais la question de l'eau potable et de l'assainissement est sur la table... et l'idée de se raccorder au réseau beaunois par l'intermédiaire de Sainte-Marie-la-Blanche permettrait de résoudre deux problématiques. Celle de l'assainissement côté Saint-Loup-Géanges "à moindre coût finalement" et celle "du trop plein côté chalonnais" en eau potable sans oublier les besoins de l'agglomération beaunoise en parallèle. C'est d'ailleurs un sujet central qui avait animé la rencontre entre Alain Suguenot et Sébastien Martin, il y a quelques semaines.