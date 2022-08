Fantastic Picnic à Bibracte dimanche 11 septembre

Convivialité, partage, redécouverte du patrimoine et repas exclusivement constitués de produits locaux sont au cœur de cet événement. En 2021, ce sont 75 rendez-vous qui ont essaimé sur tout le territoire et accueilli près de 13 000 joyeux gourmands.

A Bibracte, il faudra aiguiser ses mollets, ses papilles et ses oreilles.Dès 8h30, départ de deux randonnées depuis le parking du musée, à Saint-Léger-sous-Beuvray.

Deux diversions paysagères autour du mont Beuvray, par son versant est, l’une d’une distance de 13 km, l’autre de 11 km avec, à 10h, une pause gourmande proposée par les producteurs du Grand Site Bibracte-Mont Beuvray. L’occasion de découvrir, avec les guides de Bibracte, des aspects méconnus de la colline et de son environnement.

Randonnées gratuites. Réservation obligatoire avant le 1er septembre au 03 85 86 52 40.

A partir de 12h30, place au pique-nique sur le sommet du mont Beuvray !

Un marché proposé par les producteurs du Grand Site Bibracte-Mont Beuvray permet à chacun de composer un pique-nique selon son goût. Charcuterie, salades mixtes, fromage, pain, crêpes, douceurs sucrées et boissons, tout est fabriqué dans un périmètre de quelques kilomètres. Pensez à apporter votre vaisselle, installez-vous où bon vous semble et admirez le panorama !

Pour manger en musique, une scène ouverte accueille musiciens de tous horizons et de tout style musical et se poursuit dans l’après-midi, après le concert de Capharnaüm Quartet (inscriptions auprès de Pascale Plaza au 06 75 65 23 86).

A partir de 13h00, assistez au concert de « Capharnaüm Quartet », en partenariat avec le festival « Fleurs de Jazz ». Capharnaüm Quartet propose une musique sortant des sentiers battus alliant tango, chanson française, musique tzigane et standards de jazz. Avec Etienne Tinguely au trombone et au tuba, Hélène Leriche Partouche à la clarinette, Claude Minot à l’accordéon et Antoine Di Costanzo au saxophone et aux percussions.



Renseignements complémentaires au 03 85 86 52 40.