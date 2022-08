Les souverainistes Bourguignons avaient rendez-vous à Bibracte

"Hier sur le mont Beuvray dans le Morvan, la base était au sommet pour le pique-nique des souverainistes : de riches moments d’échanges et de convivialité entre les adhérents de Debout la France, Les Patriotes et Génération Frexit de Bourgogne et même pour certains de Franche-Comté (Haute-Saône).

Nous étions une quarantaine ( secrétaires départementaux, référents régionaux, adhérents, sympathisants) à nous réunir dans la continuité de l'Union pour la France que nous avions menée lors des dernières législatives et qui a permis à chacune de nos formations de franchir le cap nécessaire à l'obtention du financement public : nous sommes présents sur l'échiquier, souverainistes c'est à dire pour moi gaullistes puisque nous souhaitons le retour d'une France libre, indépendante, forte. A l'heure où le Président de la République tient un discours belliqueux voire dangereux, il est urgent pour nous de sortir de l'OTAN, tout comme le Général de Gaulle l'avait fait en 1966.

Nos convictions sont notre boussole, nous continuerons à nous rencontrer et à œuvrer, convaincus de la nécessité de construire une union à la base, saine, concrète et vivante, afin de ne pas tout attendre des sommets".



Pascal LEPETIT DLF

Pascal LAFOND LP

Jean de ROHAN CHABOT Génération Frexit