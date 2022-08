Nouveau à Chalon, un cours de modern' jazz pour seniors

L'école de danse Choréa propose des cours de classique et de modern'jazz à partir de 6 ans, des cours d'éveil pour les enfants de 4 et 5 ans et ouvrira cette année un cours de modern'jazz pour seniors. Ceux-ci sont dispensés par Christine Remba, professeure diplômée.

Les inscriptions et pré-inscriptions seront prises à partir du 27 août (aux horaires indiqués sur le site internet de l'école de danse) pour une reprise des cours le 19 septembre.

Présence aux forums des associations de Lux et Saint-Rémy (horaires sur le site)

Vous pouvez trouver tous les renseignements et contacter la professeure sur : www.chorea-danse.com