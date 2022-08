ELAN CHALON - 113 jeunes venus de toute la France et au-delà réunis à Chalon pour 5 jours intensifs

C'est parti pour 5 jours intensifs du camp d'été de l'Elan Chalon. Près de 120 jeunes ont fait le déplacement à Chalon sur Saône et participer aux ateliers proposés par la quinzaine d'éducateurs chalonnais mobilisés pour l'occasion. Et à voir le succès remporté par cette nouvelle édition, la marque Elan Chalon suscite l'adhésion des plus jeunes. Venus de Marseille, de Compiègne, de la région Parisienne mais également d'Italie, du Luxembourg et même des Antilles pour un participant, la joyeuse bande est logée à l'internat sportif du lycée Emiland Gauthey.

A noter que l'opération met en avant également une douzaine d'arbitres stagiaires qui sortiront diplômes en poche à l'issue de la formation. Pour la petite anecdote, le fils d'une figure de l'histoire du basket chalonnais a souhaité participer au camp... mais ça on vous en parlera plus tard.

Les finales se tiendront vendredi dans l'enceinte du Colisée. En attendant, bonne semaine à toutes et à tous.

Laurent Guillaumé