Intervention du RAID à Montceau les Mines - Le point du Préfet de Saône et Loire

Communiqué de la Préfecture de Saône et Loire

Depuis 11h ce matin, un individu s'était retranché avec une arme dans une chambre de l'hôtel Ibis de Montceau-les-Mines. Par mesure de sécurité, les forces de police et de gendarmerie ont fait évacuer la clientèle et le personnel de l'hôtel et fermé les accès aux environs. Les policiers du RAID de Lyon ont été appelés en renfort afin d'établir un dialogue avec l'individu et le convaincre de sortir de l'hôtel sans atteinte à lui-même ni aux autres. Le sous-préfet d'Autun s'est rendu sur place pour coordonner le dispositif.

Arrivés sur place à 12h30, les négociateurs du RAID ont établi un contact par SMS avec l'individu. Les échanges ont duré plus de 2h. Aux alentours de 15h30, la personne retranchée a donné son accord oral au RAID pour déposer son arme et se rendre. C'est à ce moment qu'une détonation a été entendue. Les fonctionnaires du RAID ont alors pénétré dans la chambre et découvert son corps sans vie. Le décès a été constaté par le service médical du RAID et le SMUR.

Le périmètre de sécurité va être progressivement levé. Il est demandé aux riverains de se conformer aux instructions des forces de l'ordre sur ce point.

Une enquête judiciaire, placée sous l'autorité du procureur de Chalon-sur-Saône, va être engagée. Dans ce cadre, l'autorité judiciaire sera amenée à fournir davantage de précisions.

Le préfet de Saône-et-Loire assure la famille du défunt de son soutien et de sa sympathie attristée. Il remercie l'ensemble des forces de sécurité intérieure mobilisées sur cette opération pour leur professionnalisme.