ELAN CHALON : Savo Vucevic et l’Elan ont retrouvé le chemin des parquets

La cloche a sonné ce mercredi matin, c’est l’heure de la reprise pour nos basketteurs de l’Elan Chalon. Et cette année, à la tête de l’équipe, c’est une nouvelle tête qui est bien connue par les amateurs de basket. Après avoir coupé avec la balle orange pendant une année, Savo Vucevic a repris du service et est arrivé en juin dernier sur les terres chalonnaises avec un esprit de conquête. ‘’C’est un énorme plaisir de travailler dans ce club, certes dans un moment délicat, mais il faut que l’on soit tous à la hauteur !’’. La patte Vucevic s’est déjà fait ressentir lors de ce premier entraînement. Un basket à la fois simple et efficace, mais aussi une envie de bien faire. Il manquait à l’appel le suédois Mattias Markusson (sélection) et Henry Caruso (lire l'article précédent d'info-chalon.com) ou son remplaçant.

Être solidaire

La cohésion d’équipe aura son importance pour tenter de retrouver la Betclic Elite. Et c’est peut-être ce qui a manqué aux hommes du président Vincent Bergeret, l’année passée. ‘’L’important est de vivre comme une famille, on est dans le même bateau et il faut qu’on trouve les solutions pour bien vivre ensemble’’. Dans les rôles de capitaine du gouvernail, Savo Vucevic pourra s’appuyer sur Antoine Eito mais aussi sur son soldat Michael Gelabale, qu’il a lancé dans le grand bain vingt ans auparavant.

La gagne avant tout

‘’Moi je suis quelqu’un qui veut toujours gagner et réussir. On a des joueurs qui ont les mêmes objectifs et ce qui m’intéresse c’est de finir à la première place à la fin de la saison.’’ nous confiait Savo Vucevic. Ce défi s’annonce difficile mais pas impossible pour celui qui a déjà fait remonter une équipe de Pro B à Pro A (ndlr : Champion de France de Pro B en 2017 avec la JL Bourg Basket). Et il peut avoir le soutien de son président Vincent Bergeret. Ce dernier déclarait dans nos colonnes que le technicien chalonnais avait carte blanche. On rappelle que l’Elan Chalon a terminé la saison 2021-2022 en noeud de boudin, éliminé par Blois lors du match 3 des quarts de finale de Playoffs.

Benoît BILLOT - Photos LG - info-chalon.com

Lire l'interview de Vincent Bergeret - Président de l'Elan Chalon