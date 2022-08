ELAN CHALON - "On n'a sans doute pas pris la mesure du physique que la Pro B demandait" confie Vincent Bergeret

Vincent Bergeret s'est livré sans concession à l'exercice du bilan et des perspectives en ce début de saison sportive.

"La rentrée se prépare bien"

"On a forcé un peu plus sur les examens médicaux" comme un moyen d'exorciser les risques de blessures et de se prémunir de toute mauvaise surprise dès le début de saison. "Pour ce que j'en sais, tout c'est très bien passé". Côté banc, l'Elan Chalon pourra compter sur Antoine Eito actuellement en équipe de France 3x3, Kevin Harley, Sitraka Raharimanantoanina, Damien Bouquet et bien sûr Mickael Gelabale. Du côté des arrivées sur les bords de Saône, souhaitons la bienvenue à Samir Gbetkom (poste 1/2) qui arrive de Vichy-Clermont, Tayler Persons du Szeadak/Hongrie, Lionel Gaudoux en poste 4 de Saint-Quentin, Mattias Markusson et ses 2m17 de l'Opava/Rep. Tchèque. "Gbetkom et Gaudoux sont heureux d'être ici, ils adorent l'ambiance de la salle". "Les joueurs ont une très belle marge de progression. L'année dernière, ils ont effectué une belle saison et si on arrive à remonter en Pro A, ils auront leurs places. On voulait absolumment des joueurs qui connaissaient la Pro B. L'effectif de cette année est sain avec plus d'envies".

Un bémol possible du côté d'Henri Caruso qui selon nos informations aurait fait un pas en arrière. Information pour le moment non confirmée côté club mais il se murmure que l'Elan aurait déjà entamé une recherche de remplaçant pour suppléer à l'éventuelle défection de ce poste 3.

"On a manqué de physique l'année dernière"

Pour Vincent Bergeret, l'analyse des résultats de la saison dernière plonge dans la préparation physique des joueurs, "avec des joueurs qui ne connnaissaient pas la Pro B finalement et qui s'est avérée beaucoup plus physique avec le résultat qu'on connait du côté des blessés chalonnais. C'est une autre ligue, ce n'est pas le même jeu. On était trop estampillé Pro A pour des joutes physiques".

Une masse salariale réduite de 15 %

L'Elan Chalon bénéficiera toujours d'un solide budget pour affronter la saison de Pro B et espérer une remontée en élite en affichant quelques 4,6 millions d'euros au compteur. Vincent Bergeret a tenu à saluer la fidélité renouvelée des partenaires dans leur globalité malgré quelques départs mais aussi des arrivées dans les partenariats.

"Savo Vucevic a carte blanche"

Lorsqu'on évoque Savo Vucevic, Vincent Bergeret est intarissable sur le sujet. "C'est l'Homme qu'il fallait. On lui a donné carte blanche pour monter l'équipe qu'il voulait. L'équipe est bien mieux équilibrée avec des postes qui se veulent complémentaires les uns aux autres. Je suis plus que ravi que Savo ait accepté de venir à Chalon. Il a la meme envergure que Beugnot ou Choulet. C'est le type de coach pour Chalon, c'était mon choix depuis le début et je ne pensais pas qu'il viendrait. Si on s'en tient qu'à son parcours, il est hors norme quand on regarde son parcours à Monaco ou à Bourg en Bresse. Quand on a un type de cette valeur, on le garde. C'est un Monsieur ! Il nous a dit qu'il ne savait pas si on sera en élite l'année suivante mais les spectateurs verront du beau jeu. Rien que ça... "

"Il a l'équipe avec tous les postes doublés avec des joueurs capables de jouer sur deux postes. C'est le basket Yougoslave qui parle".

"On est en reconstruction, on a le coach pour mettre le lien dans tout ça"

"Ce sont des joueurs avec des marges de progression, tous les joueurs sont déjà là. On va amener de l'impact avec des joueurs qui ont fait leurs preuves. Gaudoux c'est un peu notre JBAM !" confie Rémy Delpon en parralèle.

Côté calendrier

D'ici quelques jours, après la reprise officielle des entrainements ce mardi au Colisée pour le public , une série de match amicaux est programmée. Le 2 septembre à Lons le Saunier contre Fribourg, le 6 à Luxeuil contre Nancy, le 9 à Chalon contre Alsace, le 14 à Chalon contre Maurienne et le 17 à Saint Chamond pour l'inauguration de la nouvelle salle.

Côté Coupe de France, le match d'entrée se fera le 21 septembre contre Vichy, comme l'année dernière où l'Elan s'était incliné de deux points.

L'ouverture du championnat se tiendra le 14 octobre à Angers et à Chalon sur Saône contre Boulazac, "gros match d'entrée".

4 équipes qui étaient en Pro A il y a deux ans mais aussi Antibes et Nantes qui affichent aussi leurs ambitions, la saison sportive de l'Elan Chalon s'annonce plus qu'intense. "C'est une mini Pro A cette saison en Pro B"

Un tiers des abonnés ont déjà resigné

Côté spectateur, après une saison compliquée, l'inquiétude est bien sûr dans les têtes. Pour autant du côté de l'Elan, on se veut rassurant, considérant que "ça dépendra du démarrage du championnat et des premiers résultats. La bonne surprise c'est qu'on a beaucoup de nouveaux abonnés mais on ne va pas se mentir il y a aussi des abonnés de longue date qui ont fait savoir qu'ils allaient attendre avant le renouvellement" précise Rémy Delpon.

