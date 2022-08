AVIS DE DECES - Madame Paulette PAILLARD

SASSENAY



Monsieur Henri Paillard,

son époux ;

Pascal et Valérie, Véronique, ses enfants ;

Bastien et Justine,

Mégane et Charly,

ses petits-enfants ;

Honorée,

son arrière-petite-fille,

ont la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Paulette PAILLARD

survenu le 21 août 2022 à l'âge de 84 ans.

La cérémonie d'adieu aura lieu le vendredi 26 août 2022, à 10h30, en l'église de Sassenay, suivie d'un

recueillement au crématorium de Crissey à 13h30.

La famille tient à remercier Carole, Elodie et Mélodie, du cabinet infirmier de Sassenay, pour leur professionnalisme et leur gentillesse.

Pas de plaques, fleurs naturelles uniquement.