Ciné-débat ce soir autour de «L'Empreinte» au Mégarama Chalon

Le Mégarama Chalon organise, ce vendredi 26 août 2022 à 20 heures 30, un ciné-débat autour du film événement avec Florian Gomet lui-même. Plus de détails avec Info Chalon.

Synopsis : Février 2020 : une pandémie mondiale inédite explose sur tous les continents plongeant dans la stupeur et le désarroi des millions de gens. C'est dans ce contexte hors du commun que Florian Gomet, jeune explorateur français, décide alors de partir en totale autonomie à travers l'Europe au moyen d'une seule force de locomotion : son propre corps.

Aventurier des temps modernes, c’est sans argent, sans passeport, sans artefact, sans nourriture et sans chaussures que Florian va parcourir pendant 4 mois 3500 km en courant, soit plus d’un marathon par jour. Un exploit sagement mûri par ce jeune explorateur de formation scientifique qui s’entraine depuis maintenant 5 ans sans relâche et adopte une hygiène de vie optimale à la réalisation d’un tel défi.

Afin de nous partager ses découvertes, Florian Gomet, 35 ans, va montrer à l'occasion de cette expérimentation unique qui défie tous les pronostics, que le corps humain est capable de grandes choses à condition que ce dernier soit nourri correctement. Une aventure humaine, physique, sociale, psychologique qui se veut être une piqûre de rappel pour nos sociétés toujours plus orientées vers le profit et la sécurité.

Un ciné-débat vous est proposé avec Florian Gomet lui même qui nous partagera les souvenirs de son aventure à l'issue de la projection du film de Pierre Barnerias, ce vendredi 26 août 2022 à 20 heures 30 au Mégarama Chalon.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati