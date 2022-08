Soirée-débat autour du livre «Toujours debout !» le vendredi 2 septembre

Une soirée de convivialité à la Maison des Associations en partenariat avec Chalon Sport Adapté. Plus de détails avec Info Chalon.

Les membres de l'association Toujours Debout vous présentent leur recueil de témoignages émouvants sur la crise sanitaire et le séisme social au sein du personnel soignant, ce vendredi 2 septembre 2022, de 20 heures à 23 heures, à la Maison des Associations - Espace Jean Zay - de Chalon-sur-Saône.

Des intermèdes chantés et contés auront lieu entre les lectures de morceaux choisis.

Tarif : 4 euros.

Les places étant limitées, veuillez réserver par téléphone au 06 19 81 06 16 ou par courriel (e-mail) à [email protected]

Pour rappel, vous pouvez vous procurer ce livre pour la modique somme de 14 euros sous le barnum rouge de Réaction 19 et Bon Sens cet après-midi, dès 14 heures 30, sur la Place de Beaune et pourquoi pas, échanger avec les membres du Collectif Chalonnais Libertés et Vérité.

Vous pouvez également retrouver les membres de l'association Toujours Debout au vide-grenier de la fête patronale de Jambles ce dimanche 28 août 2022 dès 6 heures du matin.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati