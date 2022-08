Quartiers d'été : un bel après-midi au Plateau (2/3)

Plus de 800 personnes se sont rendues à la Plaine de jeux du Plateau Saint-Jean, ce jeudi 25 août 2022.

À noter qu'en raison des restrictions d'eau en vigueur, les activités d'eau annoncées et ont été remplacées par des animations non-aquatiques, comme le zoo et le ranch gonflables.

Alors que les animateurs jeunesse de la Ville s'activaient à la plancha et à la buvette, le groupe Monkey Five animait cette fin d'après-midi et, au loin, déjà l'équipe de Cinébus installait l'écran géant pour la dernière séance de Ciné sous les étoiles.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati