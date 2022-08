"Incivilités, les chalonnais attendent plus dans ce domaine, plus d'actes et moins de paroles" constate Arnaud Sanvert

Arnaud Sanvert est responsable adjoint départemental RN Saône et Loire, de la 5ème circonscription et du chalonnais.

Communiqué de presse

" Après de nombreux témoignages de chalonnais excédés par certaines incivilités grandissante à Chalon sur Saône, une question revient régulièrement dans leurs discussions et porte sur les dispositifs de caméras de vidéos surveillance.

Avérés et concrets, de nombreux problèmes de comportements, d'agressions, mais aussi de dégradations ressurgissent et connaissent une évolution inquiétante, aussi bien au niveau national que local. Phénomènes résultants malheureusement de trop nombreuses années de laxisme dans notre pays.



Cependant, et en ce qui concerne les chalonnais et chalonnaises, beaucoup trop d'errements dans ce domaine sont constatés et passés sous silence, malgré les discours d'auto-félicitations du 1er magistrat de Chalon sur Saône.

Des zones entières, où de nombreux problèmes sont récurrents ne sont pas du tout couvert par ces vidéos. De plus un bon nombre de celles déjà en place ne sont pas ou plus efficaces, de part leurs positionnements parfois inutiles.

Les chalonnais attendent plus dans ce domaine, plus d'actes et moins de paroles.



Relativement ciblé et mis en place, ce genre de dispositif peut réellement régler de nombreux soucis quotidiens auxquels nous sommes aujourd'hui malheureusement confronté.



C'est exactement ce qu'il est arrivé très récemment à Chatenoy le Royal, commune du Grand Chalon et frontalière à Chalon Sur Saône.

En stationnement, un véhicule a été fortement heurté par un autre véhicule qui reculait. La personne au volant s'étant enfuite, après avoir cependant constaté les dégâts.

En ce lieu, une caméra est présente. Chance pour l'un, malchance pour l'autre.

Après visionnage des images par les forces de l'ordre, ce dernier a été rattrapé et identifié.

Sans plainte, le constat a été réalisé par les deux parties, sous contrainte pour le fuyard.

L'histoire pouvait s'arrêter là, banale et courante dans notre société actuelle.



Sauf que le fuyard concerné est bien connu de la "droite " chalonnaise, ayant travaillé longtemps pour la mairie, et ayant encore actuellement une épouse conseillère municipale et même adjointe de Gilles Platret !!!!

Ce système prouve donc bien son utilité, et ce, même quand il concerne des élus.

Il prouve aussi que cette majorité, aussi bien élue soit-elle, pense être depuis de nombreuses années au dessus de tout, de tout le monde, et même des lois.

Cette affaire est en cours et semble, à priori rentré dans l'ordre.

Mais elle laissera une image déplorable et écornée d'élus, qui le sont pour représenter les chalonnais et leurs électeurs. Chose qu'ils ont oublié depuis très longtemps, à l'image de leur parti LR. "