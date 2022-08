Tournoi de pétanque à Châtenoy-en-Bresse : le bel hommage à Josette

C’est ce samedi matin à 9h que les 28 triplettes participantes inscrites au tournoi de pétanque se sont retrouvées dans le très beau parc du château de Châtenoy-en-Bresse.

Avant de commencer le tournoi, le président a demandé à tous les participants de bien vouloir respecter une minute de silence en mémoire de Josette Grillot, l’ancienne présidente décédée tragiquement il y a un an.

« Ce tournoi on l’a voulu familial, pour se souvenir de Josette ensemble et lui rendre un bel hommage, elle a beaucoup fait pour le club » indiquent Patrice et Jean-Pierre, respectivement Président et Vice-président du club des amis de la Petanque de Châtenoy-en-Bresse.

Il y a une dizaine d’années, alors que Josette Grillot était adjointe au maire Raymond Brenot, elle décide de reprendre la présidence du club des amis de la pétanque, restée en sommeil.

« C’etait quelqu’un de formidable, elle était investie au sein de la commune et adorait la vie associative » racontent alors l’ancien maire de la commune Raymond Brenot accompagné par Claude Desestret, licencié du club, qui avaient bien connu Josette.

« Josette, elle s’est énormément investie pour le club, elle a été présidente pendant 10 ans, elle faisait également partie du comité régional de pétanque, elle méritait bien qu’on lui consacre cette journée » ont-ils ajoutés.



Tous ceux qui ont côtoyés Josette, de près ou de loin, ont été unanimes : souriante, diplomate, investie, bienveillante … tant d’éloges et de bons souvenirs ont-il été évoqués.

Convivialité, détente et sourires étaient donc au rendez-vous de cet événement chatenoyen ce samedi.

Ce sont des joueurs de toute la région Chalonnaise qui ont répondu présents à l’invitation du club des amis de la Petanque de Châtenoy-en-Bresse.

Fred, Bernard et Riquet, de l’amicale boule de Saint Martin en Bresse sont venus jouer ensemble : « on ne pouvait pas louper ça, Josette mérite bien le déplacement et qu’on se réunisse tous aujourd’hui pour penser à elle, elle était vraiment super » ont-ils raconté à Info Chalon.

Quant à Lilou, Patrick et Christian, du club de pétanque de Dracy-le-Fort qui ne connaissaient pas Josette mais qui ont répondu présents à l’invitation de leurs amis chatenoyens ont déclaré que participer à ce tournoi « était un réel plaisir, c’est une belle initiative et on passe un agréable moment ! »

Au programme de cette journée : les premières rencontres le matin, suivies par l’apéritif à la buvette et repas froid dans la salle des fêtes, pour poursuivre par la suite des rencontres l’après-midi et enfin la traditionnelle remise des trophées.

« Nous avons eu 3 coupes offertes par la municipalité et 3 autres par le bar tabac le Catimini à Oslon » a tenu à remercier Jean Pierre Ducret, vice président du club, qui a pris en charge l’ensemble de l’organisation du tournoi.

Le trophée pour les gagnants, quant à lui, a été choisi avec soin par le bureau du club, « on a voulu quelque chose d’original » a t-il indiqué.

C’est finalement l’équipe Givry 2 qui a eu l’honneur de le soulever avec sa victoire sur ce beau tournoi chatenoyen, ce samedi soir.

Suivie par l’équipe du Pont de Fer et de celle de Givry 1.

Cela ne fait aucun doute, ce tournoi en souvenir de Josette Grillot a été un franc succès !



Amandine Cerrone.