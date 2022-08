A compter de septembre, animations et activités sportives reprennent pour l'association Montaigu Amitiés

La participation à toutes les animations et activités est réservée aux adhérents de l’association.

Nouveau : adhésion pour tous à régler en septembre pour la saison qui dure jusqu’en juin. 15€/an par personne. 20€/an par famille avec enfants.



Réservez ces dates dès maintenant :



Jeux de cartes et de société Salle des fêtes à 14h30, premier et troisième lundi du mois. Ouvert à tous, enfants et adultes.

Reprise lundi 19 septembre, maintien des séances durant les vacances scolaires.



Balade familiale mensuelle Premier dimanche du mois à compter du 02 Octobre, départ 10h, pique-nique, visite...



Visite du château de Montaigu Samedi 15 et dimanche 16 Octobre à 14h.

Sur inscription, groupe de 20 personnes maxi. 2€/personne, -12 ans gratuit.



Repas au CIFA Mercurey 35 personnes maxi, vendredi midi, prix entre 16 et 19€. Date à prévoir à la rentrée scolaire.



Marché de Noël Vendredi 16 Décembre. Marché alimentaire habituel, présence des viticulteurs du village, exposition d’artisans, gaufres, vin chaud, Food truck….

ACTIVITES SPORTIVES Reprise mardi 06 et mercredi 07 Septembre. Elles se déroulent hors vacances scolaires et jusqu’à fin juin.



GYM Bien-être BODY ZEN pour toutes/s. Mardi 9h à 10h. Salle des fêtes à Saint Martin

Entretien de sa condition physique, son équilibre et sa mémoire – Amélioration de la respiration, de la concentration, de la mobilité, la force et la souplesse – Réduction du stress. Stabilité des abdominaux, diminution des risques des blessures du dos et renforcement du plancher pelvien. Pratique d’un mélange de Qi Gong, Pilates et Yoga : ce qui permet d’harmoniser le corps et le mental.



GYM TONIC pour toutes/s. Mercredi 18h30 à 19h30. Salle des fêtes à St Martin Dépense énergétique en musique inspirée de techniques nouvelles, exercices variés (fitness, musculation, cardio, stretching)



Animatrice diplômée : Dominique GIRARD.

120€/an pour chaque activité (Paiement en 3 fois à l’inscription, chèques débités au trimestre)

+ licence 12€ *

MARCHE NORDIQUE, marcheuses/rs confirmés. Mercredi 9h15 à 11h environ. Départ de Saint Martin ou alentours. Echauffements avant et après la marche.



Animatrice diplômée : Dominique GIRARD

165€/an (Paiement en 3 fois à l’inscription, chèques débités au trimestre) + licence 12€*



RELAXATION pour toutes/s. Mardi 18h à 19h. Salle des fêtes à St Martin

Apprendre à se détendre et retrouver calme et bien-être. Développer sa respiration et se recentrer – vivre son corps dans la conscience de ses ressentis – stimuler son énergie



Animatrice diplômée : Christine HAUSSON (relaxologue)

120€/an (Paiement en 3 fois à l’inscription, chèques débités au trimestre)



A l’inscription en septembre, règlement de l’adhésion 15€, de l’activité pour l’année et de la participation à la licence 12€ (sauf pour la relax).



Séance découverte possible sans engagement. Pour plus de renseignements sur ces activités vous pouvez prendre contact auprès des animatrices :

Dominique GIRARD 06 76 08 75 02 Christine HAUSSON 03 85 45 08 22



*Le cout de la licence qui est reversée à la fédération et au comité départemental de gymnastique, vous permet de bénéficier d’une assurance accident et de divers services. La fédération assure aussi la formation des animatrices et des remplaçants bénévoles. Elle renseigne et soutient l’association (juridique, salaires…).Le coût de la licence 2022/2023 est de 27 €, dont 15€ sont pris en charge par l’association.

Impératif : pour faciliter l’organisation merci de vous inscrire à l’avance pour toutes les animations et activités auprès des membres du bureau : Marlène Viennois, Pierre Paul Ehrhardt, Liliane Pacault, Patrick Beaubernard, Catherine Vallet.



Toutes vos idées, propositions, remarques seront bienvenues.

Au cours de cette année, nous aurons forcément besoin de vous pour préparer et animer ces manifestations et nous comptons sur votre participation.



Bienvenue à tous et merci d’avance.