Ce recital explore les plus belles musiques pour voix et piano des compositeurs et compositrices français, autrichiens et anglais des 19e et 20e siècles : Berlioz, Chaminade, A. Mahler, Hahn, Sir Arthur Sullivan… Entrée sur réservation.

Un programme éclectique et original qui met en valeur les extraordinaires capacités vocales et émotionnelles de Beth Taylor, jeune étoile montante dans le monde de l’opéra et du récital.

Louée pour sa forte présence dramatique et musicale et la profondeur intrigante de ses interprétations, Beth Taylor est au début d’une grande carrière internationale. Pendant la saison 2021-22, elle fait ses débuts au Deutsche Oper deBerlin dans deux opéras de Wagner et chante deux autres rôles dans des opéras de Rossini et Haendel à Oper Frankfurt. Elle participe également au Festival Berlioz, chante dans La Flûte Enchantée à l’Opéra de Rouen et fait ses débuts au prestigieux GlyndebourneFestival dans une nouvelle production d’Alcina de Haendel.

Marcia Hadjimarkos, multi-claviériste, est américaine d’origine et bourguignonne depuis de nombreuses années. Elle se produit comme soliste ou chambriste au piano historique, au clavicorde et au piano actuel à la Folle Journée de Nantes, au Festival de Piano de la Roque d’Anthéron, au Festival de Sablé ou encore aux les Journées Musicales d’Automne… Ses enregistrements, consacrés à la musique de Mozart, Haydn, Schubert et C.P.E. Bach, ravissent la critique, comme attestent son Diapason d’Or ou ses FFF de Télérama…

L’heure exquise - Récital Voix Piano

Mezzo-soprano Beth Taylor

Piano Marcia Hadjimarkos

Durée : 1h



Infos pratiques

Vendredi 2 septembre à 20 h, au cloître de Chalon

Entrée sur billetterie. Tarif plein : 10 €.

Gratuit pour les moins de 18 ans, demandeurs d’emploi et bénéficiaires du RSA sur présentation d’un justificatif.

Réservez votre billet à l’avance auprès de l’Office de Tourisme 4 place du Port Villiers - 71100 Chalon-sur-Saône 03.85.48.37.97. Aucun billet ne sera vendu sur place.

Tarif plein : 10 €, demi-tarif : 5 €, gratuit pour les moins de 18 ans.

Billetterie à l’Office de Tourisme, 4 place du Port Villiers - 03 85 48 37 97 ou www.achalon.com (billetterie sur site les soirs de concert dans la mesure des places disponibles)