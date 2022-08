Fête de quartier des Aubépins : les préparatifs vont bon train

Mardi 23 août, du côté de la Maison de quartier, on s'activait pour faire du samedi 1er octobre une belle fête de quartier. Plus de détails avec Info Chalon.

Samedi 1er octobre 2022, c'est la fête de quartier des Aubépins !

En attendant cette journée qui s'annonce comme un beau temps fort dans ma vie des habitants du quartier, les préparatifs allaient bon train.

En effet, une réunion de présentation de la programmation s'est tenue à la Maison de quartier des Aubépins le mardi 23 août à 18 heures, alors que le Prox' Raid Aventure se terminait tout juste du côté du City-Stade.

Les festivités auront lieu derrière la Maison de quartier de 14 heures 30 à 22 heures, Rue Marcel Proust.

Au programme, des activités manuelles avec des ateliers peinture et horloge, du maquillage, des loisirs avec jeux en bois et jeu d’échecs avec Gilles, des jeux de société et jeu de cartes géant, babyfoot, de la mobilité à vélo dès le plus jeune âge avec l'Espace PaMA, la roue de la Fortune, le chamboule-tout de Laura, des jeux autour du conte «Alice au pays des Merveilles» et un défi château de cartes de la Reine de Cœur.

De la lecture pour tous avec le Bibliobus, une alade contée à travers le parc avec Marie-Isabelle, un coin pour les petits et du sport avec du handball avec l'Association Sportive Handball Club, des jeux autour de la boxe avec le Ring Olympique Chalonnais, ballons et badminton (le BAG), du tennis de table, de la slackline et du football américain avec les Centurions.

C'était l'occasion de découvrir l'exposition : «Nos rêveries sous-marines» avec Christine Bonnot et les participantes de l'activité du lundi après-midi.

Bien entendu, il y a de la restauration et une buvette payantes dès 14 heures 30 et une ambiance musicale à partir de 20 heures.

18 heures : spectacle «Cabotin et son acolyte» avec la Compagnie du Clair-Obscur.

19 heures : repas Paëlla (sur inscription à la Maison de quartier, à partir du lundi 12 septembre).

Elle était présentée par Stéphane Perronet, médiateur social au sein de la Maison de quartier, en présence de Christophe Chavanel, le responsable de la Maison de quartier, Sophie Lartaud, Philippe Bourdiau, Isabelle Ygnard et Thérèse Bessette, la présidente de l'association de la Maison de quartier des Aubépins.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati