AVIS DE DECES - Monsieur Maurice GAUTHEY

CHALON-SUR-SAÔNE - NEVERS (58) - FARGES-LÈS-CHALON



Brigitte BEGUIN,

Christine GAUTHEY et

Denis GAUTHIER,

ses filles et son gendre ;

Nicolas et Christelle, Claire, Laura, Justine,

ses petits-enfants ;

ses arrière-petits-enfants ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Maurice GAUTHEY

survenu à l'âge de 91 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées mercredi 31 août 2022 à 15 heures, en l'église Saint-Pierre, à Chalon-sur-Saône.

Condoléances sur registre.

La famille remercie toutes les personnes qui prendront part à sa peine.