La quadrette Neveu remporte le concours de boules lyonnaises à la mêlée, organisé par l’amicale de la Boule de Crissey

La quadrette Michel Leuthreau, Bernard Lachaux, Jean Philippe Blondet et Bensancenot dans le top 3 du concours

Bernard Ravenet le président du Club « de la Boule Crissey » (boules lyonnaise) et les membres de son club étaient plus que satisfaits, ce lundi 29 août, pour le concours quadrettes vétérans à la mêlée qu’ils avaient organisé et qui affichait complet sur invitation de la société.

Les quadrettes composées de novices, d’invités et de joueurs chevronnés ont permis de faire la promotion de ce sport aux nouveaux pratiquants et aux spectateurs venus nombreux, en proposant des parties bloquées sur un temps déterminées de 1 heures 45.

Après trois parties effectuées par chaque équipe le classement était divulgué et la soirée se terminait avec la remise des récompenses aux vainqueurs par le Président du Club et l’Adjointe aux associations de la Mairie de Crissey, Madame Catherine Loriot.

Classement :

1er Neveu + 20

2ème Brussier + 15

3ème Michel Leuthreau, Bernard Lachaux, Jean Philippe Blondet et Bensancenot + 10

Clin d’œil à Thierry Bert à la table de marque.

Sincères félicitations au club de Crissey pour l’organisation sans faille de ce concours et à la quadrette Neveu victorieuse de ce concours!

J.P.B.