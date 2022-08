Franc succès pour la dernière de l’été des F’estivales à Saint-Marcel !

Jeudi soir dernier, c’était la dernière de l’été des F’estivales au Réservoir de Saint-Marcel.

Et on peut dire que le public a été au rendez-vous !

C’est plus de 300 personnes qui ont fait le déplacement, d’abord à la buvette pour se restaurer, en attendant le début du spectacle « RE » de la compagnie du Fil à retordre.

« On a eu envie de sortir ce soir afin de faire perdurer notre été et se sentir encore un petit peu en vacances avant la rentrée » ont confié Valérie et Sébastien, chalonnais, à info-chalon.

En effet, les festivités qui ont eu lieu en extérieur, sous les arbres aux abords du Réservoir de Saint-Marcel, ont permis au public de profiter de cette belle soirée d’été une semaine avant la rentrée.

Quelques minutes avant le spectacle, Aurélie Loutan, coordinatrice au Réservoir de Saint-Marcel a pris la parole pour remercier tous les bénévoles qui ont aidé à l’organisation de ces soirées estivales festives, mais aussi aux collègues de la ville pour toute la partie logistique.

Elle a donné rendez-vous au public le 17 septembre à la bibliothèque de la commune pour une présentation de la saison et le verre de l’amitié.

Pour le premier spectacle de rentrée du Réservoir, le rendez-vous est fixé le mardi 20 septembre à 20h30 avec le groupe de chanteuses « Forget me Not ».

Renseignements et réservations au 03 85 42 46 27 ou directement sur le site de la ville ici (ouverture de la billetterie le mardi 6 septembre à 14h)



Amandine Cerrone.

Crédit photos : Manon Bugaut.