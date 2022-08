Mathis BORDIN, nouvelle ceinture noire du Budokan Chalonnais

La saison débute de la plus belle manière pour Mathis BORDIN, Il va très prochainement recevoir le grade de ceinture de Noire 1er dan des mains de ses professeurs Gabriel GUERY, Mathieu GOUTH et Adrien THOUVREY.

Le judoka Chalonnais a réussi les différentes unités de valeurs requises (Kata, démonstration de technique de judo et Jujitsu et l’épreuve d’efficacité en combat) durant la saison 21/22, il termine par l’épreuve technique courant juin mais l’homologation définitive n’intervient que durant l’été. La remise officielle du Grade attend la reprise de la saison.

Mathis débute le judo en Guyane à l’âge de 4 ans, en 2011 il pousse la porte du BUDOKAN CHALONNAIS avec son grand frère et sa grande sœur. Discret et réservé dans la vie, en compétition Mathis s’exprime en projetant ses adversaires. Il multi –médaillé en minime et cadet au niveau départementale et régional. Il a participé à 3 championnats de France en minime et Cadet.

Lycéen en 1ère au Lycée Nièpce à Chalon sur Saône il projette son avenir dans l’informatique.

3ème ceinture noire de la famille après son frère Julien et sa Sœur Emma, il sera encore présent sur le tatami pour continuer de s’épanouir.

Si comme Mathis vous souhaitez pratiquer le JUDO ou le JUJITSU. N’hésitez pas à prendre contact avec le BUDOKAN CHALONNAIS. Les cours se déroulent au Gymnase le DEVOIR. Inscriptions et renseignements à partir du Mercredi 31 Août de 14h à 19h, puis les mardis, jeudis et vendredis de 17h00 à 19h00. Nous serons également présents lors du forum des associations de Chalon sur Saône le samedi 3 septembre et au Vital Sport de Decathlon le samedi 10 septembre

.Contact : 03 85 41 08 00 ou par mail à [email protected]

Site internet : www.budokan-chalonnais.ffjudo.com