Une saison estivale 2022 marquée par le retour des touristes étrangers en Bourgogne-Franche Comté

Après deux années marquées par la pandémie et d’importantes restrictions de déplacement, l’été 2022 a tenu ses promesses : le tourisme international a connu un fort rebond et l’activité touristique est repartie de manière marquée en France et en Bourgogne-Franche-Comté.





Afin de mesurer la situation de l’activité touristique estivale régionale, Bourgogne-Franche-Comté Tourisme a relancé son dispositif d’écoute des professionnels*. Objectif de cette enquête ? Dresser un bilan de la période estivale 2022 à fin août.



Le grand retour de la clientèle étrangère



L’été 2022 a été marqué par le retour de la clientèle étrangère. D’après notre enquête, 37,5% des prestataires ayant accueilli des touristes étrangers notent une progression. Principales nationalités présentes cet été sur notre territoire : les Néerlandais, les Allemands, les Belges, les Suisses suivis par les Britanniques. Quant aux marchés long-courriers, et plus particulièrement les Américains ils commencent également à revenir en France et en Bourgogne-Franche-Comté. Au global, les nuitées étrangères dans la région sont même supérieures de 12% à celles enregistrées en 2019.



« C’est une année exceptionnelle en termes de fréquentation pour Chablis avec notamment la réappartition des visiteurs américains ». Caveau William Fèvre (Chablis – Yonne)



Les Français privilégient toujours la France pour leurs congés d’été



L’été 2022 n’aura pas fait exception à la règle : les touristes français profitent de leurs congés estivaux pour voyager dans l’Hexagone. En Bourgogne-Franche-Comté, la fréquentation française en juillet et en août, est en hausse par rapport à 2021 pour 25,5% des répondants, et stable pour 52,5%.



Calme, tranquillité, verdure : les atouts de la Bourgogne-Franche-Comté



La région a bénéficié d’un afflux de touristes en quête de calme, de tranquillité et de verdure. La Bourgogne-Franche-Comté correspond pleinement aux aspirations des clientèles européennes : ils cherchent à se ressourcer en évitant les destinations véhiculant une image de tourisme de masse. Dans cette logique, ils se concentrent en priorité sur les activités extérieures : promenade et randonnée pédestre, découverte du patrimoine naturel, visite des sites et monuments emblématiques, cyclotourisme.



« La beauté des espaces naturels, le calme et le retour aux sources semblent faire partie du choix de certains citadins vivant proches de la région (Lyon, Paris, MarseilIe). Il semble que nos hôtes aspirent à plus de simplicité et à la découverte de paysages bocagers, des marchés de terroir, des randonnées, des visites de monuments et l'exploration des activités vers le canal à Digoin ». Gîte la Combe du Charme (Ozolles - Saône-et-Loire)



Des dépenses en légère baisse



Les touristes n’échappent pas à l’inflation des prix et à l’augmentation des coûts des déplacements ce qui les obligent à effectuer des arbitrages dans leur budget vacances. Pour 28% des prestataires interrogés, leurs dépenses sont d’ailleurs en baisse cet été.



« Je pense que la baisse de fréquentation dans notre cave et en général est lié au pouvoir d'achat amoindri par les hausses du carburant. Lors des visites, le panier a été plus maigre qu’avant le covid. » SCEV Sorin Coquard (Saint-Bris-le-Vineux – Yonne)





Un « effet canicule » ressenti par les professionnels du tourisme



Touchée cet été par plusieurs vagues de chaleur, la Bourgogne-Franche-Comté en tire les premiers enseignements : certains sites de visite à ciel ouvert voient leur fréquentation diminuer nettement les jours de canicule alors que les musées enregistrent une hausse du nombre des visiteurs.



« La fréquentation a été nettement moins importante les jours de canicule, c'est à dire une grande partie de la période juillet-août. » Château Médiéval (Oricourt – Haute-Saône)



« Au contraire de nos prévisions, la chaleur a été particulièrement positive puisque il est difficile de randonner avec les fortes chaleurs. Un exceptionnel en vue pour notre musée. » Musée des lapidaires (Lamoura – Jura)





De bonnes perspectives pour l’avenir



D’après 33,9% des prestataires interrogés, les réservations pour septembre sont supérieures à celles enregistrées en 2021.

Au-delà d’une arrière-saison prometteuse, cette enquête révèle que nos 3 destinations – La Bourgogne, les Montagnes du Jura et Vosges du Sud – sont totalement en adéquation avec les demandes et les aspirations des touristes en toute saison : des paysages protégés, des sites naturels et culturels à visiter, des produits du terroir de qualité.