L’Association Hatha Yoga Club de Chalon fait sa rentrée

Bientôt la rentrée ! Au sein du Hatha Yoga Club de Chalon, les membres du bureau et les adhérents s’y préparent activement.

L’Association qui a vu le jour en 1987 et qui fut longtemps présidée par la regrettée Lucette Devitain, a depuis conquis de nombreux Chalonnais.

Le Hatha Yoga est une forme de yoga qui allie relaxation et gymnastique douce. Les professeurs du Hatha Yoga Club Chalonnais sont tous diplômés de l’Institut Eva Ruchpaul, établissement d’enseignement supérieur privé, reconnu par les pouvoirs publics.

L’association était en sommeil pendant de longs mois durant la pandémie. A la reprise en septembre 2021, elle comptait cent dix adhérents. Elle se fixe pour objectif de retrouver un effectif de cent cinquante adhérents à la rentrée de 2022, ce qui correspondrait au nombre d’inscrits avant la pandémie. De nouveaux adhérents sont donc attendus à la rentrée de septembre 2022 et seront les bienvenus.

L’association participera au Forum des associations qui se tiendra le 3 septembre 2022 au Parc des expositions. N’hésitez pas à venir vous renseigner auprès des adhérents présents au forum. Toutes les informations utiles vous seront communiquées. Les renseignements peuvent également être obtenus via internet.

Les cours reprendront le 13 septembre 2022.

Deux cours d’essai gratuits, en septembre 2022, sont proposés pour tous ceux qui seraient intéressés.

Informations pratiques :

Durée des cours : 1 heure.

Coûts : Adhésion = 25 Euros. Cotisation = 3 chèques de 65 Euros encaissés chaque trimestre. Horaires et lieu des cours :

Mardi 10h30/11h30 et 12h15/13h15 – Maison des sports Chalon sur Saône.

Mardi 18h00/19h00 et 19h15/20h15 - Espace Jeunesse Rue de la Paix Chalon sur Saône.

Mercredi 18h00 19h00 et 19h15 20h15 - Espace Jeunesse Rue de la Paix Chalon sur Saône.

Vendredi 16h00/17h00, 17h15/18h15 et 18h30/19h30 - Maison des Sports Chalon sur Saône.

Contacts : mail : [email protected] .

Adresse site internet : http://hathayogaclub71.wixsite.com/hathayogaclub