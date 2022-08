Plus d'un millier de personnes attendues ce samedi à Chalon-sur-Saône pour la grande conférence des anti-passes

Ce samedi 3 septembre 2022, les anti-passes du Chalonnais font leur grand retour sur le devant de la scène pour la rentrée avec une grande conférence, de 14 heures 30 à 18 heures 30, sur la Place de Beaune, à Chalon-sur-Saône.

Le rendez-vous, impulsé et organisé par le Collectif Chalonnais Libertés et Vérité, réunira trois figures de la sphère anti-passe sanitaire : le juriste franco-italien Carlo Alberto Brusa, président de l'association Réaction 19, connu comme l'ex-avocat des footballeurs, Jean-Dominique Michel, anthropologue médical genévois de renommée mondiale, et le chanteur à succès Francis Lalanne, engagé auprès du mouvement des Gilets Jaunes, des anti-passes, qui se présente comme un résistant contre la «pensée unique» et la «tyrannie sanitaire» orchestrée par le président de la République, Emmanuel Macron.

Au programme de cette conférence :

1ère partie — 2020-2022

➤ Retour sur 2 années qui ont transformé l'environnement médical, sociétal, social, juridique, culturel, touristique et économique de la France.

2ème partie — 2022 et l'avenir

➤ Influences des années COVID sur l'avenir, sur les enfants ?

➤ Quelle médecine pour demain ?

➤ Quelle société pour aujourd'hui et pour demain ?

➤ L'importance de reprendre son destin en main.



Présenté comme un «apport d'informations», il s'agit là du premier événement majeur du Collectif Chalonnais Libertés et Vérité depuis sa création.

Animés par Ludovic Lamandé et Yvan Brochiero, deux membres de Réaction 19, les débats seront relayés sur un écran géant de 4 mètres sur 2,50 mètres et gérés pour la partie technique par le spécialiste son, lumière et vidéo Perfect Live.

De son côté, la mairie de Chalon-sur-Saône a mis à disposition un bloc électrique, des chaises et des barrières pour sécuriser le podium.

Chaque intervenant sera précédé par une courte vidéo de présentation.

À noter qu'il n'y aura a priori pas d'interactions avec le public afin que l'ensemble des intervenants puissent s'exprimer dans le temps imparti.

Des associations de personnels de santé, de sapeurs-pompiers et d'intermittents du spectacle interviendront également.

Des bénévoles viendront compléter le service de sécurité.

Comme nous l'indique Yvan Brochiero, le référent régional de Réaction 19 et Bon Sens, l'objectif de cette conférence est de «permettre aux gens de connaître la réalité des choses» et de «capter l'attention des personnes non convaincues ou pas tout à fait».

Les différentes associations présentes seront indiquées par une banderole. Parmi lesquelles, Mamans Louves, Alerte Citoyenne Communauté Urbaine, REINFO COVID 71, Parents en Colère, Toujours Debout, Occupons Rural 71, Réaction 19, Bon Sens et bien entendu, le Collectif Chalonnais Libertés et Vérité.

Les organisateurs de cette grande conférence demandent également aux personnes présentes de ne pas venir avec des slogans provocateurs, injurieux ou susceptibles de mettre à mal la cause qu'ils défendent.

«On espère que cet événement aura un retentissement au sein de la population du Chalonnais y compris au niveau de la région Bourgogne Franche-Comté», réagit Yoann Janet, une des figures de proue du mouvement local.

Nathalie Szych, la représentante des Patriotes de Saône-et-Loire, soutient également cette conférence et en fait même la promotion sur les réseaux sociaux.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati