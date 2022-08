Champforgeuil, Les Petits Loups, Grenouilles et Dauphins ont profité pleinement cet été des activités proposées par la maison de loisirs.

Cette année, les enfants de la maison de loisirs ont pu profiter pleinement du temps estival et des activités préparées par les animateurs et les animatrices. Au total 142 enfants de 4 à 11 ans sont venus à la maison de loisirs et ont participé aux activités et sorties. 18 animateurs et animatrices plus la directrice Céline Cerquiera ont été présents par équipe sur toute la période juillet/août pour encadrer les enfants.

Juillet a débuté avec la semaine bleu blanc rouge, normal c’était la semaine du 14 juillet, puis d’autres thèmes comme Alors on joue, Graines d’aventurier, La princesse qui…, avec différents types d’activités répartis entre le matin et l’après-midi, étaient proposés aux Petits loups, aux Grenouilles et aux Dauphins. En fonction de la température et des conditions météo, jeux, jeux d’eau, balade en forêt, le long du canal, décorations, préparation de la kermesse, lecture, sortie au Parc des Combes-Le Creusot, Acro-Givry, visite du château de Sully et de nombreuses autres activités ont ponctué ce premier mois de vacances.

Le mois d’août, un peu plus court d’une semaine, n’aura que 3 thèmes principaux avec Splash, ça éclabousse, Les Cro-mignons, A l’école buissonnière.

Les activités tourneront autour de l’eau, peinture (aquarelle), jeux d’eau, mon aquarium, atelier maquillage photos, de poterie, décorations de la salle, sur la préparation des sorties des mercredis en bus pour les visites plus éloignées du centre de loisirs. Tout ce qui était jeu d’eau a très vite été supprimé ou modifié par obligation et respect des consignes de ne pas gaspiller l’eau. Les animateurs et animatrices ont su rapidement rebondir au plan sécheresse et aux arrêtés préfectoraux, proposant des aménagements pour remplacer l’eau.

La première sortie du mercredi de ce mois d’août s’est faite à la Plaine Tonique de Montrevel. Un départ sous haute surveillance des animatrices et animateurs pour vérifier que rien ne manque : crème solaire, maillot de bain, serviette, rechange, etc…sans oublier tout ce qu’il faut pour restaurer tous ces enfants et les grands qui accompagnent. Céline la directrice a enregistré tous les enfants à leur arrivée à la maison de loisirs, elle les a accompagnés tout au long de cette journée.

Justine et Maurine ont fait équipe pour s’occuper des Petits Loups, Juliette et Marine, elles, ce sont les grenouilles qu’elles ont dû ne pas quitter de l’œil, quant à Yannis et Mickaël, ils avaient en charge les Dauphins âgés de 8/11 ans. Au total ce sont 35 enfants qui ont pu goûter aux joies de cette journée au lac de Montrevel.

La deuxième semaine, toujours le mercredi, c’était sortie à Cardoland parc préhistorique, le plus ancien de France, ouvert depuis 38 ans, pour les 35 enfants de la maison de loisirs. Accompagnés des animatrices et animateurs, nos jeunes explorateurs ont été pour certains très impressionnés de voir ces géants, les dinosaures et surtout d’entendre leurs grognements. Une belle aventure avec un pique-nique à la clé qui a été fourni par la maison de loisirs. Les petits loups, les grenouilles et les dauphins ont participé à différents ateliers. Le spectacle de l’époque Cro-mignon ou plutôt Cro-Magnon leur a laissé des images plein les yeux et des souvenirs plein la tête.

La dernière semaine a été marquée par la sortie du mercredi au parc de l’Auxois. 12 petits loups, 15 grenouilles et 11 dauphins sont partis avec les animateurs, animatrices et comme à chaque sortie, la directrice de la maison de loisirs, à la rencontre des félins, ours, loups, herbivores, oiseaux, reptiles… du parc animalier où pas moins de 90 espèces livrent leurs secrets. Les enfants ont eu la possibilité d’observer au plus proche certains animaux.

Un parc où certaines affiches sont très explicites.

Pour bien terminer les vacances, les enfants et les animateurs, les animatrices avaient organisé une kermesse le dernier vendredi avec un mikado géant, des jeux en bois, le passe trappe, le jeu de l’élasto. Kermesse où les enfants ont fait en fin d’après-midi un petit spectacle pour les parents.

Une fois tout ce petit monde parti avec leur famille, les animateurs, animatrices ont tout rangé, fermé la maison de loisirs. Ils ont pris une pause bien méritée en compagnie de Céline, la directrice.

C.Cléaux