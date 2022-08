Retour en images sur Chalon en Roue Libre (1/3)

Événement compétitif basé sur le partage et l'échange, la première édition du festival Chalon En Roue Libre a eu lieu du mardi 23 août au dimanche 28 août 2022 sur la Presqu'île des Prés Saint-Jean. Retour en images avec Info Chalon.

Ce festival était organisé All 4 Tricks, Roller Sport Chalon, Les Monotitudes et Vélo-sur-Saône, des associations Chalonnaises ayant pour but de développer des pratiques sur roue ou roulettes.

Des initiations gratuites et ouvertes à tous au skate, roller et trottinette ont eu lieu sur le skatepark des Prés Saint-Jean, le mardi 23 et le jeudi 25 août 2022 de 9 heures 30 à 11 heures 30.

Et, à événement exceptionnel, invité exceptionnel, le youtubeur Scoot2street était de passage le samedi 28 août.

Un nom que les plus de 18 ans ne doivent pas connaître et pourtant le jeune homme de 20 ans, Antoine Magalhães de son vrai nom, est une véritable star, cumulant 1,6 million d'abonnés sur la plateforme de vidéos où il poste régulièrement des vidéos de ses exploits à trottinette.

Les compétitions étaient animées par Julien Bressan et Lucien aux platines.

Chalon en Roue Libre, c'était aussi des tables rondes de 17 heures à 19 heures le mardi 23 août autour de la place des sports de glisse dans les infrastructures publiques et le jeudi 25 août sur la place des «mobilités douces» en ville, une jam session ouverte à l'ensemble des riders le mercredi 24 août sur la Place Pierre Sémard (ex-Place de la Gare), une randonnée urbaine dans les rues de Chalon-sur-Saône le jeudi 25 août, une night-session le vendredi 26 août dès 19 heures et un concert le samedi 27 août avec MC Shepa.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati