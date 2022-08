Le musée de l’école en chalonnais propose une exposition-vente

Le musée de l’école, créé en 1995 et situé à Saint-Rémy, expose à la Galerie du Châtelet, dans les rues piétonnes, à Chalon-sur-Saône, jusqu’au dimanche 4 septembre inclus (entrée libre). Manuels, cartes anciennes, jeux de cour, matériel d’écriture… L’exposition fait aussi office de boutique car une partie des objets et livres exposés sont également proposés à la vente.

Pour l’inauguration de cette exposition qui a eu lieu mardi 30 août à 19h, on comptait en début de soirée, un grand nombre d’élus - Amelle Deschamps, Adjointe en charge des affaires scolaires ; Valérie Maurer, Adjointe en charge des affaires familiales et de la démocratie locale ; Véronique Avon, Conseillère déléguée animation commerciale ; Dominique Rougeron, Conseillère déléguée Personnes âgées accompagnement du handicap ; Emmanuelle Dupuit, Conseillère chargée de mission renforcement de la brigade « Ville propre » et Vice-présidente au Grand Chalon en charge de la culture et du développement de la vie étudiante - et de visiteurs, amusés de retrouver les manuels et cartes de leur enfance.

Sur place, toute cette semaine, Bruno Jacquelet, Président de l’Association Le Musée de l’école en chalonnais, passionné et intarissable sur le sujet, entouré de bénévoles, vous accueillera pour une visite faite de souvenirs. Si vous avez été séduits par cet échantillon d’objets exposés, le musée à Saint-Rémy, installé dans un magnifique bâtiment où des salles de classes sont reconstituées, est à visiter impérativement.

Renseignements : https://museedelecole.jimdofree.com/informations-pratiques/

SBR