Le clin d’oeil Info-Chalon

Info-Chalon a croisé la route d’un sympathique duo de musiciens, Max (originaire des Vosges) et Ben, accompagnés de leur fidèle compagnon. Vous les rencontrerez probablement à votre tour dans les rues piétonnes de Chalon-sur-Saône où ils jouent une partie de leurs compositions (grunge rock alternatif) et des reprises en hommage notamment à Nirvana. Max possède également une chaîne You Tube : Danny ans the francis flex frequencies.

SBR