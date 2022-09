Clap de fin ce dimanche pour la 32ème édition du tournoi d’été du Tennis Club de Crissey !

14 -166 - 29 - 18 - 69 - 9 : non, non ce ne sont pas les chiffres gagnants du loto mais plutôt les chiffres marquants de cette 32ème édition du tournoi d’été du Tennis Club de Crissey !



14 comme le nombre de jours de tournoi

166 comme le nombre de joueuses et joueurs inscrits (sans parler de ceux sur liste d'attente)

29 comme le nombre de clubs représentés

18 comme le nombre de joueuses ayant participées

69 comme le nombre de joueurs ayant participés

Et enfin 9 comme le nombre de tableaux organisés !



C'est donc sous le soleil et une forte chaleur que se sont disputées ce week-end les phases finales de cette édition d’été.

Juste avant la remise officielle des prix, l’heure était aux remerciements pour Philippe Vieillard, président du club.

Il a d’abord remercié pour leur présence Eric Mermet, maire de Crissey, Delphine Bornard, référente tennis au sein du Conseil Municipal, Valérie Roussel, Présidente du Comité de Saône et Loire de Tennis ainsi que la petite centaine de spectateurs présents.

Il a tenu également à spécialement remercier le directeur du tournoi Jean-Luc Oudot, le juge arbitre Sébastien Bourgogne (remerciements particuliers à lui pour l'énorme travail réalisé au niveau organisationnel), tous les bénévoles du club oeuvrant aux tâches d'organisation et Christophe Dury, photographe bénévole attitré du tournoi pour les magnifiques photos qu'il réalise.

Il n'a pas oublié dans ses remerciements les nombreux partenaires du club pour leurs dotations.

Voici les résultats finaux du tournoi:

– les consolantes Dames et Messieurs ont été gagnées respectivement par Mathilde Péronet (La Taliette) et Stéphane Cano (Saint Germain du Plain)

– Doubles Dames : victoire d'Annick Piot – Maguy Chiari (La Taliette) face à Edwige Genevois – Lola Rothdiener (Saint Marcel) sur le score de 2/6 - 6/4 - 10/5

– Doubles Messieurs : victoire de Laurent Vercelone – Sébastien Vivien (Chagny) face à Jérome Cavard (Crissey) – Pierre Pujol (Chalon) sur le score de 6/1 – 6/2

– Doubles Mixtes : victoire en famille de Cécile et Thierry Authier (Saint Rémy) face à Lola Chaumont – M Chiari (La Taliette) sur le score de 3/6 - 6/3 - 10/6

– +35 ans Messieurs : victoire de Jean-Baptiste Lauquin (Gergy) face à Stéphane Michalas (Chalon) sur le score de 6/3 – 6/1

– +55 ans Messieurs : victoire de Yannick Pinneur 15/4 (Chalon) face à Laurent Vercelone 30 (Chagny) sur le score de 7/6 – 2/6 – 10/6



Enfin pour conclure, voici les résultats des deux finales :

– Seniors Dames : victoire de Marie-Pierre Ravet 15/4 (Dracy) face à Sophie Roussillon 15/4 (Prévessin Moens) sur le score de 6/4 – 6/2

– Seniors Messieurs : victoire de Flavien Bay 4/6 (Crissey) face à Lucas Guyon 5/6 (Le Creusot) sur le score de 7/6 – 6/1.

C’est la deuxième victoire consécutive de Flavien Bay, licencié du club organisateur.

Pour clore cette journée, après le tirage au sort de la traditionnelle loterie, tout le monde s'est retrouvé pour prendre la collation d'usage.



Prochain rendez-vous pour le Tennis Club de Crissey : le samedi 3 septembre et le mercredi 7 septembre de 14h00 à 18h00 pour les inscriptions et ré-inscriptions des adhérents et des élèves de l’école de tennis pour cette nouvelle saison 2022/2023.

Amandine Cerrone.

Crédit photos : Clément Dury