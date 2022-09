Nouveau commerce à Chalon-sur-Saône : Le Salon de coiffure mixte ‘l’Atelier Privé’ vous propose les coiffures de vos envies

Le Clin d’œil info-chalon.com

Installé depuis le 20 août dans les ancien locaux ‘ Les Flaneuse’ 3 Place Saint Vincent à Chalon-sur-Saône, le salon de coiffure mixte à l’enseigne « l’Atelier Privé » vous propose une multitude de soins, colorations, shampoings, produits coiffants… des marques Kérastase Paris, L’Oréal Professionnel, Ybéra (pour le botox des lissages brésiliens)….

Philippine Namont , coiffeuse professionnelle depuis 11 ans, ancienne responsable de salon, spécialisée en visagisme homme et femme mais aussi en relooking, saura vous conseiller pour les coupes et les couleurs adaptées à la forme de votre visage.

Balayage, couleur, botox pour des soins rajeunissant réparateur en profondeur et lissage brésilien effectué avec des soins naturels, maquillage, attaches pour les cheveux pour tout ce qui est événementiel… pour les femmes et coupe classique, dégradé américain, dégradé à blanc, service barber pour les hommes, dans ce salon très bien agencé, on vous propose les coiffures de vos envies !

‘L’Atelier Privé’ est ouvert du mardi au vendredi de 9 heures à 18 heures et le samedi de 9 heures à 16 heures.

Pour prendre rendez-vous, contactez le 03 85 96 12 31.

J.P.B