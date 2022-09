La nouvelle saison se profile pour les footballeurs séniors du FC Chalon. Découvrez le staff, leurs ambitions, leurs premiers adversaires et les principaux concurrents…

Sous la houlette du joueur emblématique qu’a été Samuel Belorgey pendant de nombreuses années en équipe première et qui a connu les grandes épopées du club, désormais devenu entraineur des séniors de l’équipe première depuis 2019, le FC chalon s’apprête à disputer une nouvelle saison en fédérale 1.

Si le club a connu des déboires financiers les dernières années, le FCC est devenu un club qui a su se relever grâce à son président Pascal Jacques et à toute son équipe ; Un club qui est devenu ambitieux et qui désire accéder à la division supérieure.

Quant à son entraineur qui possède de nombreuses valeurs sportives et humaines, même s’il développe de grande ambition pour le club cette année, il préfère se montrer modérer car il sait que dans le sport et au cours de toute une saison rien n’ai jamais acquis.

Info-chalon a donc rencontré Sam Belorgey entraineur principal de l’équipe première du FC Chalon qui a accepté de répondre à nos questions :

Sam, tout d’abord, comment s’est passé la reprise des entrainements en vue de la nouvelle saison ?

S.B : « On a repris le chemin des entrainements très tôt cette année. C'est-à-dire le 18 juillet car je ne voulais pas répéter les erreurs des saisons précédentes ; c'est-à-dire reprendre plus tard avec une préparation très intense car si on avait repris les entrainements seulement en août, l’arrêt aurait été beaucoup trop long et la préparation physique des joueurs les auraient fatigué et ils n’auraient pas été en forme pour la reprise du match de coupe de France et du championnat et qui sait, cela nous aurait peut être occasionné beaucoup de blessés. Là, depuis le 18 juillet, le groupe est monté en puissance avec 7 semaines de préparation et 6 matchs amicaux et 1 match de Coupe de France gagné ce weekend. Donc, sur les 7 matchs que l’on a disputés, je suis globalement satisfait puisqu’on reste invaincu avec 6 victoires et un nul et surtout aucun blessé grave à déplorer ! ».

Alors justement, cet espoir d’avant saison vous plonge dans quelles ambitions avec votre groupe ?

S.B : « Déjà, il faut savoir que j’ai un groupe de joueurs très à l’écoute, très motivé, très travailleur et qui a une grosse envie de progresser. De plus, nous sentons les garçons très investis dans le projet du club et c’est de bon augure. Ensuite, mon staff et moi restons très exigeants sur les règles de la vie de groupe à respecter mais il faut bien l’admettre, d’avoir un terrain synthétique qui est un outil fantastique, motive nos joueurs d’être présents aux entrainements afin de donner le meilleur d’eux même lors de mes séances d’entrainements spécifiques. Quant à l’ambition, elle est multipliée par trois cette année, il y a le club qui espère une montée à la Nationale 3, les joueurs qui veulent y accéder et moi bien sur qui souhaite entrainer à ce niveau. Alors, nous allons rester humbles et nous ferons ensemble un bilan à la mi-novembre et si effectivement on voit que l’on est en bonne position, on ne s’en privera pas pour viser la montée !

Quelles sont les nouvelles recrues et combien de séniors cette année au club ?

S.M : « Nous comptons plus de 65 séniors recensés qui vont compléter les 3 équipes séniors. Question recrutement, nous avons Rebhi Takouachet qui vient de Quetigny, Souleymane Kassi qui vient d’A.C.F et Hélias Haddadi qui vient de Crissey !

Alors justement Sam, vous avez changé de groupe cette année quel sera selon vous vos principaux concurrents ?

S.M : « Effectivement, dans ce groupe, nous allons rencontrer des équipes rugueuses et athlétiques par rapport au groupe de l’année dernière. Un groupe qui sera composé de nombreuses réserves nationales ! On va découvrir ce groupe et apprendre tous ensemble mais néanmoins, il faudra être rapidement dans le coup, être prêt et avoir une attitude conquérante si on ne veut pas se faire marcher dessus ! Ensuite parmi les concurrents, les plus sérieux, je pense que l’équipe de Lons-le-Saunier sera sûrement en tête de classement car ils ont fini l’année dernière derrière l’ogre mâconnais. Ils ont des ambitions, ils ont fait un gros recrutement et ils ont des autres moyens financiers que nous. Ensuite il y a aussi Champagnole et la Chapelle de Guinchay qui se sont assez renforcés !

Le groupe de séniors que vous dirigez se sent-il épaulé par les dirigeants ?

S.B : "Après des années noires, je pense que la meilleure chose qui soit pour le FC Chalon, c’est d’avoir mis Pascal Jacques à la tête du club car avec toute son équipe, ils ont su remettre les finances du club qui sont désormais saines, ce qui permet à tout le monde dans toutes les catégories de faire un travail consciencieux mais surtout de travailler de façon sereine. Il y a aussi et il faut le souligner, aux cours de ces dernières années, tout le travail des éducateurs puisque 95% des joueurs, des équipes séniors, ont été formés au club. Et puis, il y a le travail de Damien Perusson, William Lambret, la présence de Dominique Pelletier, Nicolas Jambon pour l’équipe réserve, Patrick Leclerc, Pascal Fautrelle des personnes très investis au club et à mes côtés, ce qui me permet de travailler consciencieusement et sérieusement. J’associe bien sûr tout le service médical avec à sa tête ‘Jeff’ Sicala, donc vous voyez, c’est tout un club qui avance doucement mais sûrement ! ».

Alors qui retrouve t-on dans le staff séniors cette année et qui sera à tes côtés pour les matchs ?

S.M : « Tout d’abord, il y a Damien Perrusson, mon adjoint et Directeur sportif du club, William Lambret, responsable des entrainements et pour les matchs (à la vidéo), Dominique Pelletier à l’intendance et dans quelques jours arrive un préparateur physique. Sinon, côté médical, nous avons Jean François Siccala qui dirige ce service composé d’Adrien Leblanc Kinésithérapeute et Jean Baptiste Dubief, ostéopathe. Maintenant sur le banc et lors des matchs, il n’y aura que Damien, Dominique, William ! ».

Quelles sont vos prochaines échéances ?

S.B : « Le weekend prochain, nous nous déplaçons chez le promu Fauvernay. Ensuite nous enchainons avec un autre match de Coupe de France à l’Olympique de Chaignay (région Dijonnaise) et le weekend suivant nous recevons Bresse Jura un autre promu, il est donc impératif de bien commencer ce championnat!

Et pour vous Sam, ce serait quoi une saison accomplie ?

S.B : « Tout d’abord, pour faire rayonner le club, la Ville de Chalon et du Grand Chalon, faire un beau parcours en Coupe de France ! La deuxième chose être le plus longtemps possible dans le groupe de tête du championnat afin de viser la montée et vivre une belle histoire avec ce groupe. Alors, je dirais qu’une chose maintenant, écrivons une nouvelle histoire à ce club et enrichissons sa vitrine car le club et ses dirigeants le méritent! ».

J.P.B