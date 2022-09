Une rentrée 2022 qui s'annonce dynamique pour les collèges de Saône et Loire

Investissements, travaux sécurités, nouvelles exigences environnementales… Le conseil départemental de Saône-et-Loire veut que ses Collèges se modernisent, soient économes en énergie et accordent une place place encore plus importante aux produits locaux et aux AOP «Made in Saône-et-Loire»

Découvrez l'ensembles des priorités fixées par le département de Saône et loire

lire l'article sur Creusot infos