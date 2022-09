Les précisions du Collectif Libertés et Vérités concernant la grande conférence de samedi

Cette conférence ne pourrait avoir lieu sans l'appui et l'implication des associations et collectifs de la région Bourgogne Franche-Comté, qui, grâce à la mobilisation de leurs membres, en ont permis le financement, nous sommes très attachés à notre liberté et à ne compter que sur nous-mêmes.

Qu'ils en soient, ici, toutes et tous chaleureusement remerciés.

Le CCLV ainsi que les associations et collectifs associés dans l'organisation de cette conférence sont absolument indépendants de tous partis ou organisations politiques quelles qu'elles soient, et tiennent à le rester. C'est notre diversité et le nombre de nos membres et sympathisants qui sont notre force, depuis le début du mouvement contre les privations de libertés : liberté de penser, d'agir, de se soigner, libre choix "vaccinal" etc...

Nous sommes, avant tout, des citoyens attachés aux valeurs démocratiques et républicaines de notre pays, que le pouvoir d'aujourd'hui bafoue.

Le CCLV rappelle que les passes sanitaires et vaccinaux ne sont à ce jour que "suspendus", il suffirait qu'une nouvelle loi soit votée pour que de nouveau ils s'appliquent avec les conséquences que l'on sait sur nos vies quotidiennes et personnelles.

Le CCLV, depuis sa création, essaie de porter une voix démocratique différente basée sur les relations humaines, la liberté, la vérité, la solidarité, la libre expression, en rupture avec une société de consommation injuste, moralisatrice et soumise au bon vouloir du pouvoir, qui détruit les liens de solidarités du peuple en attaquant, comme jamais, notre système de santé et nos service publics.

Le CCLV organise régulièrement des randonnées solidaires, pique-niques et vides-greniers afin de retendre les liens entre citoyens, que la crise sanitaire a éloigné, apeuré; isolé, et ça marche !

Le CCLV réaffirme son entier soutien à l'ensemble des personnels de santé, pompiers, personnels administratifs, etc..., suspendus depuis le 15 septembre 2021 et demande leur réintégration immédiate et sans conditions. Il ne doit y avoir aucun sous citoyen dans ce pays ! Une pétition de soutien est disponible sur notre stand.

Le CCLV a maintenu durant tout le printemps et l'été 2022 son rendez-vous hebdomadaire du samedi après-midi afin d'informer la population sur les conséquences de la « vaccination » contre le covid en termes de santé publique et d'effets secondaires.

À ce titre, le CCLV a initié un questionnaire anonyme sur la crise sanitaire qui rencontre un bon écho auprès des personnes à qui nous le soumettons.

Enfin, le CCLV souhaite qu'un large public se rende à notre conférence ce samedi 3 septembre 2022, elle est ouverte à toutes et tous, quelles que soient les opinions de chacun.

Cette conférence est l'aboutissement de semaines de mobilisations sur l'ensemble des départements de notre région.

Cependant, cette conférence prévue de se tenir Place de Beaune se tiendra Place de la Gare de 14H30 à 18H30 suite à une décision préfectorale intervenue ce jour 01/09/2022.

Le Collectif Chalonnais Libertés et Vérités Chalon-sur-Saône le 1er septembre 2022

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati