Un vendredi très orageux en Saône et Loire

La Saône et Loire est placée en vigilance jaune ce vendredi.

Localement des épisodes orageux pourraient s'avérer violents. Il est recommandé de ranger tout ce qui peut l'être afin d'éviter tout risque inutile et éventuels dégâts. L'épisode sera de courte durée et concentré sur la journée de ce vendredi. Sur la partie Ouest du département, Météo France prévoit des vents pouvant dépasser les 80 km:H. De manière très localisée, des épisodes de grêle pourraient toucher la Saône et Loire, notamment sur une grande moitié Ouest.