Rentrée politique en Bourgogne Franche-Comté : Le Rassemblement National dénonce les mauvais choix de Marie-Guite Dufay

Communiqué de presse

Réunis ce vendredi 2 septembre en séminaire à Châteauneuf, les élus régionaux du Rassemblement National ont fait leur rentrée politique en dénonçant le mauvais bilan et les choix néfastes de Marie-Guite Dufay et de la majorité régionale.

Alors que les Français doivent faire face à une crise des prix et d’approvisionnement en énergie, Marie-Guite Dufay a présenté un constat alarmant pour les finances de notre région avec un trou dans le budget régional de 80 millions d’euros avec comme seul plan concret de financement la hausse de 5% des tarifs de cantine à charge des familles.

« Marie-Guite Dufay fait payer aux Bourguignons et Francs-Comtois le prix de plusieurs années de laxisme financier, de cadeaux à ses alliés écolos et de dépenses idéologiques. Nous avions craint en janvier un dérapage financier, Marine Le Pen avait annoncé la crise des prix et du pouvoir d’achat. La gauche a continué la fuite en avant et demande aujourd’hui aux familles de payer la facture. Le Rassemblement National a toujours été responsable et constructif en proposant 32 millions d’euros d’économies sur des postes non essentiels : politique de la ville, formation des migrants, soutien à l’idéologie écologiste et aux éoliennes, dépenses de communication.

Marie-Guite Dufay et ses alliés d’extrême-gauche doivent choisir entre protéger les Bourguignons et Francs-Comtois comme le RN le propose depuis des années ou continuer dans le dogmatisme et abandonner les personnes les plus défavorisées » - Julien Odoul, Président du groupe RN au Conseil Régional et député de la 3ème circonscription de l’Yonne