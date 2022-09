La Mairie de Chalon-sur-Saône signe un accord avec les forains de France et adhère au mouvement Future 4 Fairegrounds dans le cadre du mois mondial de la fête foraine

La conférence de presse !

A l’origine, des femmes de forains anglais lancent le mouvement Future 4 Fairegrounds en 2020 souhaitant renforcer les liens qui unissent les acteurs et utilisateurs de fêtes foraines dans de nombreux pays en mettant en lumière cette industrie afin que la culture du vivre ensemble fleurisse au cœur de ces événements populaires. Aussi, Chalon-sur-Saône étant la capitale française de la fête foraine, c’est tout naturellement qu’à cette occasion, se déroulait le vendredi 2 septembre à 17h30 au Port Villiers, un point presse sur ce mois de la fête foraine dont l’événement est devenu mondial.

Pour ce faire, Gilles Platret, maire de Chalon-sur-Saône, assisté de Sébastien Mercey, Président du Comité des Fêtes et de Véronique Avon, conseillère Municipale déléguée aux commerces, avait réservé une petite surprise à la délégation foraine composée de René Hayoun (Président de l’Association de défense des droits des forains), Xavier Saguet (Membre fondateur des forains de France et à l’initiative de la mise en place du mois mondial de la fête foraine), Jordan Drouin et Sean Meuris avec une petite balade en bateau par la société ‘Chalon Balade Sur Saône’ en direction du massif de la tour du doyenné qui représentait cette année la fête foraine pour signer sur place le certificat de l’engagement de la ville aux côtés des forains de France envers le mouvement Future 4 Fairegrounds .

La mairie qui tout en brandissant le drapeau du mouvement et en prononçant à haute et intelligible voix : « Nous soutenons le mois mondial de la Fête Foraine » s’inscrit dans cette action mondiale et devient ambassadeur de ce mouvement.

Extrait du discours de Gilles Platret : « La ville de Chalon a un engagement très fort avec la fête foraine et le monde forain, indépendamment des attractions qui constituent le cœur de la fête dans les temps de Carnaval. Je remercie d’ailleurs Sébastien Mercey, le Président du Comité des Fêtes d’être présent pour cet événement. Ici, il y a un véritable attachement au monde forain car le monde forain, ce sont des attractions mais c’est aussi les forains eux-mêmes et on a souhaité il y a déjà quelques années maintenant d’en faire les citoyens d’honneur de la ville et c’était pour nous la marque d’un attachement […] Chalon a toujours eu une fête foraine de centre ville comme les autres villes avaient une fête foraine de centre ville parce que les vieilles représentations photographiques monte en 1907 1909 la présence d’un magnifique manège sur la place de la République où il y a le cheval avec la foule qui était là. Ce qui veut dire que dès le début de la renaissance du Carnaval à Chalon, la fête foraine est venue accompagner ce manège […] La fête foraine est là parce que c’est l’ADN de cette ville et elle fonctionne parce qu’il y a les forains[...] La fête foraine c’est aussi et j’insiste beaucoup là-dessus , non seulement de la vie, du jeu… mais aussi de l’agrément pour la population qui en a besoin ! […] C’est aussi quand on a 5 à 600 personnes, des familles du monde forain qui sont là et bien c’est une grande partie de l’économie de Chalon qui tourne aussi à ce moment là [...] C’est donc bien naturellement que l’on s’associe à ce mois mondial de la Fête Foraine pour la première fois. Nous allons signer les certificats et vous annoncer officiellement qu’en 2023, nous allons lancer une concours photographique sur le thème de la fête foraine de Chalon-sur-Saône pour qu’une exposition soit réalisée en septembre 2023. Des photographies qui seront sélectionnées parmi les chalonnais et grands chalonnais (ouvert à tout le monde) […] La fête foraine, c’est une vrai belle conjonction pour le bien être et le bonheur de la population ! Je vous remercie ! ».

S’en suivait la montée de drapeaux à l’effigie du mouvement, Port Villiers !

Pour information : Si septembre devient officiellement le mois mondial de la Fête Foraine en 2022, ce projet mondial a été soutenu dès le début (2020) par la profession en Europe par l’Allemagne, la Belgique, le Luxembourg et la Hollande) mais aussi en Australie et États-Unis, sauf en France, sur le but de partager tous, les mêmes valeurs du vivre ensemble, quel que soit le lieu de résidence. Cette année en 2022, la Fédération des Forains de France et la Ville de Chalon-sur-Saône ont décidé d’apporter également leur soutien au Mois mondial de la fête foraine !

