Soirée de lancement de la Fête de la Vigne à Givry

On aurait pu croire la soirée ternie par la pluie tombée plus tôt dans l'après-midi mais le temps est resté clément et les gens ont pu partager apéritif et, pardonnez le jeu de mots, et plus si "avinités" à la terrasse des divers bars et restaurants de la commune. Mais c'est en intérieur qu'il fallait se rendre pour assister aux trois concerts suivants :

Tout d'abord, un peu après 18h30, c'est à à la Billebaude que l'auteur-compositeur-interprète écossais Steve Crabb s'est produit aux côtés de ses compères. Deux guitares sèches, dont l'une en alternance avec l'électro-acoustique de Lionel Bey pour les parties plus pêchues, violon d'Alex Le Gal, et Pierre Tipol à la batterie, voici la recette pour égayer la vingtaine de spectateurs assis au son des ballades et des morceaux de blues rock et de Irish country music.

On ne voit pas le temps passer mais il y a pourtant à 20 heures un autre évènement rue de la République. Sans plus attendre, direction le Salon de Grégoire pour un concert de jazz manouche en partenariat avec Le Clos des Saveurs. Les quatre musiciens de Swing Folie proposent une ambiance purement instrumentale à base de deux guitares sèches, d'une basse électrique et d'un accordéon. Les clients venus pour une soirée moules auront pu aussi se régaler les oreilles. Dommage qu'il n'y ait pas vraiment la place pour danser.

Mais il faut déjà repartir à la Billebaude pour la deuxième partie de soirée. Le guitariste et le batteur n'ont pas changé depuis tout à l'heure, mais c'est une femme cougar (comme elle le chante elle-même) et vêtue d'une robe léopard qui donne maintenant de la voix féminine pour interpréter des paroles écrites pendant le premier confinement et qui tournent autour du thème des chats (« chat alors », « chat-la-la »…). D'où le nom du groupe : La Mère Michèle n'a pas perdu son charme. En contrepoint, le saxophone de Stéphane Teyssier donne un côté "langue-oureux" (ben oui, langue de chat !) et funky à des chansons blues décalées et ponctuées de miaulements.

Quand on ressort, il fait déjà nuit… et tous les chats sont gris. Ci-dessous, une sélection des meilleurs moments de la soirée, mais ça ne remplace malheureusement pas l'ambiance sonore. À demain samedi 3 pour la suite de la Fête de la Vigne.

Guillaume GENETET