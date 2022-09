Clin d’oeil du jour: devoir de rentrée pour les parents de l’école de rugby du CRC

Ce samedi matin les parents et éducateurs de l’Ecole de rugby du Chatenoy Rugby Club, se sont mobilisés pour distribuer la plaquette bi-annuelle de l’Office Municipal des Sports de la commune dans un quartier de la commune. Cette plaquette étant distribuée dans toutes les boites aux lettres.

Au préalable et comme c’est la rentrée, parents et éducateurs ont eu un devoir à remplir ! En effet une erreur s’est glissée dans la rédaction des « flyers » qui seront distribués dans les écoles primaires de Chatenoy le Royal et Saint Rémy, la semaine prochaine. Il s’agissait de rectifier cette erreur sur les 1000 documents qui seront remis aux enfants, par l’intermédiaire de leurs enseignants respectifs.

En effet l’école de rugby du CRC ouvre ses portes mercredi prochain 7 septembre 2022 à partir de 14h, les inscriptions seront prises sur place au stade de Charréconduit, 33 rue de Charréconduit. Une école ouverte aux enfants de 6 à 10 ans, dans la prolongation également, de l’action entreprise avec le Rugby Tango Chalonnais qui intervient dans les différents groupes scolaires. Un partenariat commun afin de développer le rugby sur le bassin Chalonnais auprès des jeunes.

Par ailleurs uns section baby rugby( 5/6 ans) voit le jour au CRC et elle débutera le samedi 10 septembre 2022 de 10h à 12h. Inscriptions sur place, attention les places sont limitées.

JC Reynaud