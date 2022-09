Découvrez les premières photos du 6e Forum de la vie associative et sportive chalonnaise

Santé, loisirs, sport, social, solidarité, santé… plus de 200 associations ont répondu présent au Parc des Expositions et salons du Colisée à Chalon-sur-Saône pour le plus grand bonheur des visiteurs venus nombreux.

‘Vélo sur Saône’ proposait aux visiteurs venus au Forum avec ce moyen de locomotion un parking de 70 places qui n’a pas désempli. Sur place, en début d’après-midi, c’est Sophie, Brigitte, Gilles et Annick qui accueillaient les usagers de « la petite reine » :

Daniel Jacquier, Responsable communication et François Marin, chargé de l’accompagnement des associations représentaient l’association ‘France Bénévolat’ présente, entre autres, à Paris, Dijon et Beaune et qui souhaite ouvrir un centre à Chalon-sur-Saône. L’association a pour objectif de mettre en relation les personnes souhaitant s’engager dans le bénévolat et les associations en recherche de bénévoles. Elle promeut le bénévolat et accompagne également les responsables associatifs à bien accueillir et fidéliser les bénévoles :

Jacquotte Potrat et Rolande Joussier nous accueillaient sur le stand des ‘Secouristes Français Croix Blanche’, une association située 2 rue Alphonse Daudet à Chalon-sur-Saône, reconnue d’utilité publique et agréée de Sécurité Civile :

Info-Chalon a rencontré Ghislaine Parra, maître-chien et guide d’Item représentant l’’Association de Chiens Guide d’Aveugles’ de Misérieux et Christelle Vaupre, Responsable de la délégation Saône-et-Loire ; toutes deux entourées de Jazzy, un labrador noir et d’Item :

Lors de notre passage sur le stand Espace PaMA Vélo au quotidien, c’est Xavier Un qui informait le public sur cette association sensibilisant à la mobilité à vélo, possédant un atelier réparation et intervenant dans les écoles, en direction du public jeune, avec la mise en place de l’action « Savoir rouler » :

Planète vitrail dont le siège social est à Chalon-sur-Saône mais proposant ses ateliers à Châtenoy-le-Royal présentait quelques magnifiques créations (plus d’informations plus tard sur Info-Chalon) :

Equipe renforcée pour ‘Unidos da Batida', école de samba depuis 2007 et qui propose des cours de percussions et de danses brésiliennes notamment avec Delphine Depetro. Une séance découverte percussions aura lieu le lundi 12 septembre dans la salle annexe des Prés-Saint-Jean :

Nathalie Barthalais et Laetitia Diboine de la ‘Compagnie des Brûleurs de Planches’ présentaient les activités de l'association aux visiteurs. Au programme : Atelier théâtre pour enfants (les mercredis de 14 à 15h30), pour ados (les mercredis de 15h30 à 17h), pour adultes ( les mercredis de 19h à 20h30) et des stages pendant les vacances scolaires. Lieu : Studio 70 (salle du haut), 3 bis rue de Lyon à Chalon-sur-Saône :

Le Tai Chi Taoïste, qui allie art de santé et de bien-être, proposera ses séances à la Maison des Sports à Chalon-sur-Saône les mardis de 20h à 21h et les jeudis de 15h à 16h :

Thérèse Bessette responsable de la section locale de Chalon-sur-Saône de La Ligue contre le Cancer informait le public désireux de se rapprocher de cette association qui oeuvre dans divers champs d’actions :

SBR

Plus d'informations plus tard sur Info-Chalon

De nombreuses démonstrations avaient lieu au cours de la journée. Les visiteurs ont pu également tester quelques activités sportives :