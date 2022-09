3ème anniversaire du Grenelle des violences intrafamiliales : un sujet pris très au sérieux à Chalon-sur-Saône

Une date symbolique. Trois ans jour pour jour après le lancement du Grenelle de lutte contre les violences faites aux femmes, la Police Nationale, à l'échelon local et à l'initiative du chef de la circonscription de Chalon-sur-Saône organisait avec les partenaires associatifs et institutionnels une réunion qui permetait de dresser un bilan des actions menées et des initiatives mises en place, ce vendredi 2 septembre 2022 à 15 heures au Salon d'honneur de la Mairie de Chalon-sur-Saône.

C'était aussi l'occasion de montrer que la mobilisation est toujours aussi forte parmi les protagonistes de la lutte contre les violences intrafamiliales. D'autant plus que, cette année encore, les féminicides ne faiblissent pas.

Selon un bilan publié fin août par le Ministère de l'Intérieur, le nombre de féminicides a augmenté de 20% en France en 2021 par rapport à l'année précédente, avec 122 femmes tuées sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint, contre 102 en 2020.

Ces féminicides représentent 85 % du total des victimes de morts violentes au sein du couple en 2021 (143 décès dont 21 hommes) contre 82 % en 2020, qui démontrent que, malgré les efforts sans précédent engagés par l'État ces cinq dernières années, les féminicides restent à un niveau trop élevé.

Au niveau local, 40 dossiers sont encore instruits à l'heure actuelle, comme l'indique Emmanuel Breton, le commissaire de Chalon-sur-Saône.

Ce dernier annonce la création prochaine d'un emploi de psychologue qui viendrait compléter le groupe des 6 policiers dévolus à cette mission et d'une salle à destination des victimes d'agressions. En outre, il espère que le commissariat de Chalon-sur-Saône.

Dans l'assistance, se trouvaient entre autres le commissaire Valérie Kosica, le capitaine Stéphane Julien, chef du service Investigations, et le major échelon exceptionnel Murielle Delagrande, à la tête de la Brigade de la protection de la famille et en charge des dossiers traitant sur les violences sexuelles faites aux mineurs.

S'il est question d'un mois d'août 2022 particulièrement difficile, les chiffres glaçants de l'année dernière, rapportés par les forces de l'ordre, prouvent que ces violences ne font malheureusement que croitre.

Ainsi pour 2021, il y a eu 264 procédures enregistrées dont 229 élucidées, 600 sur l'ensemble du département en zone-police, soit un fait de violences intrafamiliales tous les deux jours.

Soulignant l'augmentation des violences faites aux hommes et espérant des renforts supplémentaires, le commissaire estime qu'il y aura entre 250 à 270 faits de violences pour 2022. Même son de cloche du côté du sous-préfet de l'arrondissement de Chalon-sur-Saône, Olivier Tainturier.

De son côté, Agnès Raimondi, présidente de France Victimes 71, fait part de 505 victimes sur Chalon-sur-Saône sur les 1080 enregistrées en Saône-et-Saône.

Composée d'une équipe pluridisciplinaire de juristes, France Victimes 71 intervient sur tous les réseaux VIF du département. Son objectif est d'informer les victimes sur leurs droits et les accompagner sur le long terme.

Ainsi, France Victimes 71 a permis l'installation de 2 bracelets anti-rapprochement et d'accorder 18 téléphones Grave danger.

La présidente se dit préoccupée par le nombre sans cesse croissant de violences sur les mineurs et les personnes de plus de 65 ans.

Cette dernière était accompagnée de deux juristes, Sandrine Piazzon et Nadège Chanussot.

Du côté de la Maison de la Justice, on parle de pro-activités.

Le procureur de la République, Patrice Guigon, explique la différence entre les chiffres de la Police Nationale et ceux de France Victimes 71, par le fait que toutes les victimes n'ont pas encore porter plainte.

Sur 25 000 procédures, 6700 sont poursuivables et sur 700 faits de violences intrafamiliales, 67% font l'objet d'une poursuite au tribunal.

Cité en exemple au niveau national, c’est dans le cadre du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) que le réseau «Violences intrafamiliales» (VIF) de Chalon-sur-Saône a été lancé en novembre 2016.

À l'initiative de ce dispositif, Sandra Barjon, aujourd'hui directrice Prévention de la délinquance et accueil des victimes à Nice, Agatha Borzellino, intervenante sociale au commissariat de Chalon-sur-Saône, et le premier adjoint au maire, Hervé Dumaine, absent ce jour-là pour des raisons professionnelles.

Un réseau structuré pour apporter une aide concrète et immédiate aux victimes et étendu aux communes de la 1ère Couronne (Saint-Rémy, Châtenoy-le-Royal, Saint-Marcel et Champforgeuil) et à l'ensemble de la zone-police, en collaboration avec plus d'une trentaine de partenaires institutionnels ou associatifs (Police Nationale et Municipale, Gendarmerie Nationale, TGI, hôpitaux, travailleurs sociaux, Caf, Planning familial, protection judiciaire de la jeunesse…).

Les logements d'hébergement sont tous occupés et la veille de cet anniversaire, le cap des 1000 victimes accompagnées a été franchi, comme l'indique Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône.

Porte d'entrée du réseau VIFde Chalon-sur-Saône, un numéro vert est accessible 24h/24 et 7 jours sur 7 : le 0 800 800 071.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati