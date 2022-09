Amicale Boules de Chatenoy le Royal : deux victoires en pétanque au  Championnat des Clubs Senior

Ce dimanche 4 septembre 2022 se déroulait à Chatenoy le Royal, sur l’Espace André Savoy, les dernières rencontres des phases de poule comptant pour le Championnat des Clubs Senior de 3e Division.

Deux rencontres, la sixième et la septième, qui mettaient ainsi fin au Championnat pour cette saison 2022 en attribuant ainsi un classement définitif pour une montée en 2e Division ou une descente en 4e Division.

L’ABCR alignait, dans ce Championnat, au titre du groupe 4, son équipe 1 de pétanque afin d’affronter le Bouchon de la Dheune ( 1 et 2); Mesvres (1 et 2); Etang sur Arroux (2 et 3); Epinac 1. Huit clubs en lice et pour ces deux dernières rencontres l’ABCR accroche deux victoires à son palmarès en battant Etang sur Arroux ( 2 et 3)

A l’issue de ce Championnat Etang sur Arroux 2 finit 1er et monte en 2e Division; Mesvres 2 finit 8e et descend en 4e Division. Quant à l’ABCR elle garde sa place de 3e au classement général. en cette 3e Division.

Cela méritait aussi un petit clin d'oeil aux épouses ou conjointes de joeurs qui assurent repas et buvette.

JCR