AVIS DE DECES - Madame Michelle SARRE née GENELOT

GERGY - VERJUX



Laurent et Pascale, Nadine, Jérôme et Isabelle,

ses enfants ;

ses petits-enfants ;

Ylann, Adèle et Alessio,

ses arrière-petits-enfants ;

ainsi que toute la famille,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Michelle SARRE

née GENELOT

survenu ce samedi 3 septembre 2022, à l'âge de 78 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 12 septembre 2022, à 10 heures, en l'église de Gergy, suivie de la crémation au crématorium de Crissey.

Fleurs naturelles uniquement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciement.

La famille rappelle à votre souvenir les mémoires de

Roger

son époux, décédé en 2020

et

Jocelyn

son fils, décédé en 2017.