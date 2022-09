LA POSTE - Nouvelle gamme de courriers ? La CFTC réagit

La Direction du Courrier a dévoilé la nouvelle gamme courrier le 26 juillet dernier, pour, selon elle, palier à la baisse du chiffre d’affaires de La Poste et répondre aux nouvelles attentes des clients. Le J+3 va devenir le standard de distribution, le timbre vert devient la norme. Le timbre rouge est physiquement supprimé et sera dématérialisé. C’est tout l’outil de production et de distribution qui va être impacté.

La CFTC a de fortes craintes sur une destruction massive des emplois tant dans les centres de tri qu’au niveau des facteurs. De plus, elle redoute l’apparition d’une flexibilité hors normes imposée à toutes les catégories de personnel.

Pour Frédéric BARRAT, Secrétaire National adjoint de la CFTC La Poste en charge du courrier, la notion de développement durable et de décarbonisation du transport du courrier, mise en avant par La Poste, est louable et va engendrer une réduction des coûts. Mais cela ne doit pas se faire au détriment du personnel et des conditions de travail. Nous défendons le principe du facteur titulaire de sa tournée afin de maintenir le lien social plébiscité par la population française.

La CFTC ne transigera pas sur les conditions de travail des postières et des postiers. Le déploiement de la Nouvelle Gamme Courrier doit se faire avec le personnel, dans l’intérêt des clients et en respectant l’équilibre vie privée/vie professionnelle.