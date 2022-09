Ste Thérèse de St Rémy, une véritable mise en valeur du Patrimoine diocésain

Après quelques six mois de travaux extérieurs et intérieurs, l’église Sainte Thérèse de Saint Rémy, Paroisse du Bon Samaritain, a retrouvée un rayonnement sur la commune, mais aussi aux regards de toux ceux qui passent à ce carrefour et sur cette route de Givry très fréquentée.

avant

aujourd'hui

Certes la couleur peut surprendre dans le paysage local mais, tout compte fait, elle ne peut qu’attirer l’oeil avec ses deux couleurs « papales » que sont le jaune et le blanc à l’extérieur et ses couleurs plus atténuées à l’intérieur, lui donnant un nouvel aspect plus lumineux, mettant en valeur l’église par elle-même mais aussi son choeur, ses vitraux, et ses statues l’ornant.

avant

aujourd'hui

Un chantier important pour la Paroisse du Bon Samaritain qui a pu être réalisé grâce à 153 donateurs, permettant de financer pour partie les travaux, mais en dessous de la somme espérée de 40 000 euros. Sur ce point les dons sont toujours acceptés, la souscription est toujours ouverte avec ses avantages fiscaux de 75%. Il suffit pour cela de contacter le Centre Pastoral, 17 rue d’Ottweiler à St Rémy ( 03 85 48 17 09) ou par mail [email protected]

Au terme de la cérémonie de bénédiction présidée par Monseigneur Benoit Rivière, évêque du diocèse d’Autun, Chalon, Mâcon à laquelle participait Marie Mercier, Sénateur de Saône et Loire; Florence Plissonnier, maire de Saint Rémy, Stéphane Hugon, maire de Lux et Roland Bertin, 1er adjoint au maire de Châtenoy le Royal, ainsi que les représentants d’entreprises intervenantes pour les travaux, il a appartenu à André Genot, correspondant du chantier de remercier.

Des remerciements en direction de l’évêque pour « la confiance accordée afin de sauvegarder une petite partie du patrimoine du diocèse. »

Remerciements en direction « des bâtisseurs et compagnons » ayant oeuvré sur les façades, les plafonds, la remise en peinture, l’électricité, les couvertures, la plomberie. A toutes celles et tous ceux qui sont intervenus pour redonner toute la brillance et la plénitude du choeur avec son mobilier mais aussi « pour frotté, lavé, brossé, ciré afin de redonner à ce mobilier un bel aspect » a souligné André Genot.

Et de conclure son allocution : « Ainsi s’achève cette belle journée de rassemblement et de communion autour d’un projet formidable qui restera dans les mémoires de celles et ceux qui l’ont regardé, suivi et soutenu. »

Une journée qui s’est terminée sur une verre de l’Amitié offert par la Paroisse du Bon Samaritain.

JC Reynaud