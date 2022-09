43e édition du National pétanque de Chalon-sur-Saône : Un plateau très relevé avec plusieurs champions du monde et plusieurs champions de France

De grosses écuries seront présentes pour ce concours qualificatif pour les masters !

Le grand concours National de pétanque de Chalon-sur-Saône va se tenir du vendredi 9 septembre (concours vétérans) au 11 septembre (séniors masculins et féminins) et jeunes. 320 terrains, , 512 équipes séniors masculins, 128 équipes séniors féminines, 100 équipes de jeunes, ce sont 2000 joueurs qui vont s’affronter ce weekend dans ce concours très évalué dans le monde de la pétanque par tous les Comités Départementaux.

Cette année encore des joueurs réputés seront présents pour réjouir le public chalonnais et grand chalonnais : 3 champions du monde avec la présence de Maxime Floriau, Pascal Milei et Maiki Molinas, 7 champions de France en titre, 4 vice-champion de France, l’équipe espoir masculine qui représentera la France aux championnats d’Europe début octobre à Majorque (Espagne), les finalistes de l’année dernière Julien Maraux, Steven Chapeland et Valentin Beulama mais aussi Christophe Sarrio, Christophe Sevilla, François N’Diaye, Stéphane Robineau, Zvonko Radnic… sans compter sur l’équipe l’équipe d’Allemagne, bref un bien beau plateau masculin.

Côté féminin, ce n’est pas mal non plus avec la présence de l’équipe de France Espoir qui représentera la France aux championnats d’Europe début octobre à Majorque (Espagne), les gagnantes de l’année dernière, Axelle et Ophélie Simonot et Amendine Labille…

Info-chalon avait rendez-vous pour un point presse 122 rue Jean Moulin à Chalon-sur-Saône au Siège du Comité Organisateur avec le Président du Comité bouliste du National chalonnais Robert Dutronc qui était assisté de Daniel Raffin afin de connaitre toute l’organisation de ce National très prisé par les meilleurs joueurs internationaux de la pétanque.

Robert Dutronc (à droite sur la photographie) confiait à info-chalon : « Nous sommes prêts pour cette 43ème édition avec tous les bénévoles à mettre au premier plan la pétanque à Chalon-sur-Saône. Un sport qui a été très touché les années précédentes par l’épidémie puisque à ce jour nous avons au sein du Comité un déficit de 400 adhérents ce qui représente 10% de perte de licenciés. Aussi nous espérons que beaucoup de Chalonnais et Grands Chalonnais viendront garnir nos tribunes et supporter ce sport qui en a besoin ! ».

